ROUNDUP: Johnson kündigt Aufnahme von 'beachtlicher Zahl' an Ukrainern an

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach zunehmendem Druck hat der britische Premierminister Boris Johnson bei einem Besuch in Polen eine weitreichende Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine angekündigt. "Wir sind natürlich bereit, zusammenzuarbeiten und in unserem eigenen Land ukrainische Flüchtlinge in beachtlicher Zahl aufzunehmen, wie wir es immer getan haben und immer tun werden", sagte Johnson am Dienstag in Warschau bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki.

Großbritannien will dafür in Großbritannien lebenden Ukrainerinnen und Ukrainern ermöglichen, mehr Familienmitglieder ins Land zu holen als bisher. Dies könne rund 200 000 Berechtigte umfassen, sagte Johnson. Darüber hinaus soll ein "humanitäres Programm" geschaffen werden.

Die britische Regierung war zuvor unter Druck geraten, weil sie sich

- anders als etwa die EU - bislang mit großzügigen Aufnahmeangeboten

für Ukrainerinnen und Ukrainer zurückgehalten hatte. Eine harsche, restriktive Einwanderungspolitik war eines der zentralen Versprechen des Brexits und damit ein Markenkern von Johnsons konservativer Regierung. Doch derzeit zeigt sich auch in der britischen Bevölkerung eine große Solidarität mit der Ukraine.

Morawiecki dankte den Polen für die Hilfe für die vielen Flüchtlinge, die aus der Ukraine ankommen, und sprach von dramatischen Szenen in dem Nachbarland. "Wir wollen der Ukraine helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu verteidigen", sagte der Regierungschef./swe/DP/men