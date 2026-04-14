DAX23.982 +1,0%Est505.957 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +4,4%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.287 -0,2%Euro1,1782 +0,2%Öl98,78 +0,8%Gold4.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
SAP-Aktie profitiert von Analystenrückenwind und US-Tech-Stärke SAP-Aktie profitiert von Analystenrückenwind und US-Tech-Stärke
Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Kabel durchtrennt: Zugverkehr um Gelsenkirchen eingeschränkt

14.04.26 08:19 Uhr

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Unbekannte haben am Gelsenkirchener Hauptbahnhof Kabel durchtrennt und so für starke Einschränkungen im Bahnverkehr in Teilen des Ruhrgebiets gesorgt. Ob es sich um Sabotage oder einen einfachen Kabeldiebstahl handelt, müsse nun geklärt werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Schaden sei kurz nach Mitternacht festgestellt worden.

"Unsere Techniker haben nachts durchgearbeitet, um beschädigte Kabel wieder instand zu setzen", sagte ein Bahnsprecher. Trotzdem könnten weiterhin nicht alle Züge den Bahnhof anfahren. "Wir arbeiten weiter intensiv daran, dass der Zugverkehr bis mittags wieder planmäßig verkehren kann."

Fernzüge werden umgeleitet

Bis die Strecke wieder frei ist, werden Fernzüge weiträumig umgeleitet und halten nicht in Recklinghausen, Gelsenkirchen und Oberhausen. ICE- und IC-Verbindungen zwischen Köln und Hamburg sowie zwischen Köln und Münster seien dadurch 20 Minuten länger unterwegs.

Im Regionalverkehr gibt es Einschränkungen und Ausfälle auf den Linien RE2, RE3, RE42, RB32, RB46 und S2. Auf einigen Linien sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Reisenden empfiehlt die Bahn, in der App oder der Online-Auskunft zu prüfen, wie sie trotz der Einschränkungen an ihr Ziel kommen./mhe/DP/men