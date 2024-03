ROUNDUP/Katar: Sind noch entfernt von einer Einigung im Gaza-Krieg

DOHA (dpa-AFX) - Katar bemüht sich nach eigenen Angaben weiterhin um eine Einigung zwischen der islamistischen Hamas und Israel im Gaza-Krieg. Der Sprecher des Außenministeriums, Madschid al-Ansari, sagte am Dienstag in Doha: "Wir hoffen immer noch, eine Einigung zu erzielen, um eine Deeskalation sicherzustellen, aber die Situation ist sehr kompliziert." Derzeit könne er keinen Zeitrahmen nennen. Man sei noch entfernt von einer Einigung. "Wir sehen nicht, dass sich beide Seiten auf eine Sprache einigen können", so Al-Ansari.

Katar vermittelt gemeinsam mit Ägypten und den USA seit Wochen zwischen der Hamas und Israel. Die Vermittler hatten vergeblich gehofft, bis zum Beginn des Ramadan eine Einigung über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln zu erzielen. Neben einer Feuerpause geht es auch um einen Austausch von Geiseln, die von der Hamas beim Terroranschlag am 7. Oktober aus Israels entführt worden waren, gegen palästinensische Gefangene aus israelischer Haft. Außerdem soll mehr humanitäre Hilfe für die Not leidende Bevölkerung in den Gazastreifen geliefert werden.

Ein Hauptstreitpunkt zwischen Israel und der Hamas ist die Dauer einer Feuerpause. Die Hamas verlangt demnach einen unbefristeten Waffenstillstand und den Abzug israelischer Truppen aus dem Gazastreifen. Israel lehnt dies ab.

Aus Hamas-Kreisen in der libanesischen Hauptstadt Beirut hieß es am Dienstag, dass die Verhandlungen fortgesetzt würden. Die Hamas sei daran interessiert, eine Lösung zum Schutz des palästinensischen Volkes zu finden. Die Verhandlungsführer arbeiteten hart daran, eine Einigung zu erzielen./arj/DP/tih