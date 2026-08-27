DAX 26.325 +0,1%ESt50 6.456 -0,2%MSCI World 4.972 -0,1%Top 10 Crypto 10,35 +2,5%Nas 26.130 -0,1%Bitcoin 68.452 +0,9%Euro 1,1647 -0,0%Öl 87,6 -0,2%Gold 4.599 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Kauflaune steigt dank stärkerer Einkommenserwartung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Kauflaune in Deutschland hat sich wegen einer deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen verbessert. Der Indikator für das Konsumklima im September stieg um 2,8 Punkte auf minus 26,6 Punkte, wie aus einer am Donnerstag in Nürnberg veröffentlichten Studie der Konsumforscher des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) gemeinsam mit der GfK hervorgeht. Analysten hatten im Schnitt minus 29,5 Punkten erwartet.

Werbung

"Der spürbare Anstieg ist neben der leicht gesunkenen Sparneigung vor allem auf die deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen zurückzuführen", heißt es in der Mitteilung. Der entsprechende Unterindikator klettert um 16,2 Punkte auf 1,7 Punkte. Dies ist der höchste Wert seit einem halben Jahr.

Bei den Konjunkturerwartungen der Verbraucher hat sich die jüngste Erholung fortgesetzt. "Zwar liegen die Konjunkturaussichten im Spätsommer noch mehr als sechs Zähler unter dem entsprechenden Vorjahresniveau, dennoch zeigt sich mit dem vierten Anstieg in Folge ein leichter Aufwärtstrend", kommentierte NIM-Konsumforscher Rolf Bürkl.

Dagegen hat sich die Anschaffungsneigung der Verbraucher kaum verändert. Die Konsumneigung halte sich seit etwa vier Jahren auf einem tiefen Niveau "und scheint damit wie festgefroren", heißt es in der Mitteilung./jkr/js/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.