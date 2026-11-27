GERA (dpa-AFX) - Trotz eines Warnstreikaufrufs wird im Amazon-Logistikzentrum in Gera am heutigen Shoppingtag Black Friday normal gearbeitet. Es gebe überhaupt keine Auswirkungen, alles komme pünktlich an, sagte ein Amazon-Sprecher. Die Gewerkschaft Verdi sprach von einer sehr geringen Beteiligung. Am Morgen habe eine niedrige zweistellige Zahl an Beschäftigten die Arbeit niedergelegt. In der Schicht seien mehrere Hundert Menschen.

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Inzwischen sei die Streikaktion vor Ort abgebrochen worden, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Für den Nachmittag wäre eigentlich noch eine Versammlung geplant gewesen, die finde aber nicht mehr statt. Der Aufruf zum Warnstreik bleibe aber bestehen.

Verdi hatte zum ersten Mal in der rund fünfjährigen Geschichte des Standorts Gera zu einem Arbeitsausstand aufgerufen. Gera ist Teil eines bundesweiten Streikaufrufs an Amazon-Logistikzentren in Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim. Damit will Verdi Tarifverträge erzwingen.

Von der Gewerkschaft hieß es, Amazon habe im Vorfeld des Warnstreiks "Kampagnen der Angst" durchgeführt und Beschäftigten mit Konsequenzen gedroht. Das Unternehmen betonte: "Die immer gleichen pauschalen Vorwürfe weisen wir scharf zurück - dies ist schlicht Unsinn." Seit 2014 würden die Löhne kontinuierlich erhöht./dhu/DP/zb