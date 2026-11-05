DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 9,86 -8,3%Nas 24.469 -4,9%Bitcoin 67.448 -5,9%Euro 1,1239 +0,1%Öl 97,4 +2,9%Gold 4.106 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP: Ketten rufen Pinienkerne wegen möglicher Salmonellen zurück

KARLSRUHE/TÖPEN/DARMSTADT (dpa-AFX) - Wegen möglicher Verunreinigung mit Salmonellen rufen dm, Dennree und Alnatura verschiedene Pinienkerne-Produkte zurück. Bei dm geht es um den Artikel dmBio Pinienkerne, 60 Gramm, wie das Unternehmen mitteilte. Betroffen sei ausschließlich Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zwischen 31. Mai 2027 bis einschließlich 2. Juli 2027. Der Artikel wurde den Angaben zufolge bundesweit verkauft.

Werbung

Auch der Biohändler Dennree ruft zwei Chargen Pinienkerne zurück. Betroffen sind nach Unternehmensangaben 60-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.06.2027 und der Chargennummer L CA09036 sowie dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.06.2027 und der Chargennummer L CA09162. Die Ware wurde bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten verkauft. Nach Angaben des Portals lebensmittelwarnung.de gelangten sie in allen Bundesländern in den Handel.

Alnatura ruft vorsorglich ebenfalls Pinienkerne zurück. Betroffen seien 60-Gramm-Packungen mit MHD vom 31. Mai bis einschließlich 2. Juli 2027. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen den Alnatura Salatkerne-Mix in der 100-Gramm-Packung, der ebenfalls Pinienkerne enthält, mit MHD vom 3. Juni bis einschließlich 13. Juli 2027 zurück. In einer Probe Pinienkerne seien Salmonellen nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen mit. Die betroffene Ware sei bereits aus dem Verkauf genommen worden.

Die betroffenen Produkte sollten nicht verzehrt werden. Kunden können die Packungen bei den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, wie es hieß.

Werbung

Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann nach Angaben der Unternehmen Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber auslösen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen seien besonders gefährdet und könnten schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

In der Regel klängen die Beschwerden nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen sollte ein Arzt aufgesucht werden./DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.