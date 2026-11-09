DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,83 -1,8%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 67.014 -0,1%Euro 1,1221 +0,7%Öl 92,3 -6,2%Gold 4.140 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP/KI-Risiken: Macron trommelt internationale Akteure zusammen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
257.90 EUR 1.40 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
Meta Platforms (ex Facebook)
576.10 EUR 26.10 EUR 4.75 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
487.05 EUR 8.70 EUR 1.82 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
159.36 EUR -8.14 EUR -4.86 %
Charts | News | Analysen
Palantir
150.66 EUR 5.14 EUR 3.53 %
Charts | News | Analysen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht Druck bei der Regulierung von Künstlicher Intelligenz und damit einhergehenden Sicherheitsrisiken. In einer Videoschalte brachte er dazu etwa 50 Akteure, darunter Staats- und Regierungschefs, Forschende und Chefs von KI-Laboren zusammen, wie er auf der Plattform X mitteilte. Laut einer Mitteilung des Élysée-Palastes unterzeichneten sie einen Text mit Verpflichtungen, den "Pariser Aufruf für die Sicherheit von Künstlicher Intelligenz".

Werbung

Die Beteiligten hätten zugesagt, Risiken der fortschrittlichsten KI-Modelle besser unabhängig und öffentlich zu bewerten, Warnungen bei schwerwiegenden Vorfällen besser miteinander zu teilen und Entwickler der Modelle in die Verantwortung zu nehmen, erklärte Macron.

Vorstoß an der EU vorbei?

Nach Angaben aus dem Élysée-Palast waren bei der Konferenz die Staats- und Regierungschefs aus acht Ländern dabei - dem Vereinigten Königreich, Kanada, Norwegen, den Niederlanden, Finnland, Japan, Bahrain und Sierra Leone. Auch US-Finanzminister Scott Bessent und Vertreter der Vereinten Nationen sowie der Wirtschaftsorganisation OECD schalteten sich demnach dazu.

Darüber hinaus nahmen Führungskräfte von Unternehmen teil, etwa die CEOs von OpenAI, Sam Altman, und Anthropic, Dario Amodei, sowie Microsofts Präsident Brad Smith. Offizielle Vertreter für die EU tauchten nicht in der Liste auf, obwohl die Staatengemeinschaft in vielen Bereichen gemeinsame Regeln für Regulierung festlegt.

Werbung

Der Élysée-Mitteilung zufolge brachten die Gespräche Einigkeit dazu hervor, dass unabhängige Prüfstellen und gemeinsame Standards notwendig seien. Laut der Pariser Erklärung wollen die Unterzeichnenden unter anderem einen Rahmen für die Bewertung und das Management von KI-Risiken schaffen und nicht sensible Ergebnisse standardisiert veröffentlichen. Zudem machen sie sich für Informationsaustausch und den Aufbau von Frühwarnsystemen stark.

Pariser Erklärung steht zur Unterzeichnung offen

Die Erklärung wurde den Angaben zufolge von Bahrain, Kanada, Finnland, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden sowie Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen unterzeichnet. Sie stehe weiteren Unterstützern offen.

Künstliche Intelligenz mache sehr schnell Fortschritte, schrieb Macron. Das berge "reale Risiken für unsere kollektive Sicherheit". Man müsse gemeinsam handeln./vni/DP/mis

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:06 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.