DAX25.196 +0,1%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +1,9%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1799 -0,1%Öl70,38 -0,8%Gold5.188 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 PayPal A14R7U Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Kion hofft 2026 auf Schub aus Automationsgeschäft - Anleger enttäuscht

26.02.26 10:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
58,15 EUR -4,45 EUR -7,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion (KION GROUP) will im laufenden Jahr zurück auf den Wachstumskurs. Vor allem im Automationsgeschäft etwa mit Lagertechnik soll sich die Auftragslage deutlich verbessern, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seines Geschäftsberichts für 2025 in Frankfurt mitteilte. Auch die Profitabilität plant Kion zu steigern. Allerdings waren die vom Management ausgegebenen Prognosen im Mittel schwächer, als Analysten erwartet hatten. Das kam an der Börse schlecht an.

Wer­bung

Die Kion-Aktie rutschte am Vormittag um rund neun Prozent auf 57,50 Euro ab, womit sich für das laufende Jahr ein Kursminus von knapp 16 Prozent ergibt. Der ebenfalls im MDAX notierte Konkurrent Jungheinrich verlor in diesem Fahrwasser 2 Prozent an Börsenwert.

Kions Prognose für die Profitabilität in diesem Jahr sei zurückhaltend, merkte JPMorgan-Analyst Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung an. Die für den freien Barmittelfluss sei hingegen überraschend stark. Von einem Händler hieß es: Die Zielspannen könnten als konservativ betrachtet werden, seien wohl aber nicht gut genug.

Den Umsatz erwartet Kion 2026 zwischen 11,4 und 12,3 Milliarden Euro. Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen davon 0,85 bis 1,04 Milliarden Euro als operativer Gewinn hängen bleiben. Das wäre in beiden Fällen eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings hatten Analysten verglichen mit der Mitte der jeweiligen Spanne mehr auf dem Zettel.

Wer­bung

Dabei prognostiziert Kion eine unterschiedliche Dynamik in seinen beiden Geschäftsfeldern: Im Segment mit Staplern und Flurförderzeugen rechnet das Unternehmen nur mit leichtem Wachstum. Hier bekommen die Frankfurter den anhaltenden Wettbewerb zu spüren, der auf den Preisen lastet.

So drängen vor allem chinesische Hersteller seit geraumer Zeit auf den europäischen Markt und mischen insbesondere das Einstiegssegment auf. Die angebotenen günstigeren Maschinen und Geräte sind nicht zuletzt wegen der konjunkturellen Schwäche in Europa und insbesondere Deutschland bei den Kunden gefragt.

Das Geschäft mit Technik und Software für die Automation von Lagern soll derweil laut Kion deutlich wachsen. Das von Kion ausgerufene Zukunftsgeschäft bewegt sich allerdings auf niedrigem Niveau nach einigen problembehafteten Jahren mit unter anderem unprofitablen Altprojekten.

Wer­bung

Weiterhin erwartet das Management um Chef Rob Smith 2026 Finanzmittelzuflüsse zwischen 430 und 570 Millionen Euro. Das wäre zwar deutlich weniger als 2025, allerdings muss Kion in den kommenden Monaten auch hohe Einmalzahlungen leisten für das im vergangenen Jahr eingeläutete Sparprogramm. Es soll die jährlichen Kosten dauerhaft um 150 Millionen Euro senken.

Derweil ging der Umsatz vergangenes Jahr um knapp 2 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro zurück. Davon blieben als bereinigter operativer Gewinn 789 Millionen Euro, was 14 Prozent weniger war als ein Jahr zuvor. Damit fielen die Ergebnisse leicht unter den Analystenerwartungen aus.

Unterm Strich ging der auf die Aktionäre entfallene Gewinn um mehr als ein Drittel auf 230 Millionen Euro zurück. Sie sollen 0,62 Euro je Aktie als Dividende erhalten und damit 20 Cent weniger als für 2024./lew/men/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu KION GROUP AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
10:16KION GROUP OutperformBernstein Research
09:41KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:21KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
20.02.2026KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026KION GROUP OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:16KION GROUP OutperformBernstein Research
09:41KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.02.2026KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026KION GROUP OutperformBernstein Research
29.01.2026KION GROUP OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.12.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025KION GROUP HaltenDZ BANK
30.10.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:21KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
26.01.2026KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
29.02.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen