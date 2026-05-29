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ROUNDUP: Kleinstes EU-Land Malta hat Parlament gewählt - Ergebnis am Sonntag

31.05.26 07:04 Uhr

VALLETTA (dpa-AFX) - Das kleinste EU-Land Malta hat ein neues Parlament gewählt. Mehr als 300.000 Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale schlossen um 22.00 Uhr am Abend. Vorherigen Umfragen zufolge dürfte die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Robert Abela erneut den Sieg holen und die konservative Oppositionspartei Nationalist Party von Alex Borg auf Platz zwei verweisen.

Ergebnisse oder Prognosen gab es am Samstagabend zunächst nicht. Die Auszählung der Stimmen beginnt erst am Sonntagmorgen, ein inoffizielles Ergebnis wird dann gegen Vormittag erwartet - je nach Trend dürfte eine Seite ihren Sieg erklären. Mit dem offiziellen Ergebnis wird später gerechnet.

Malta wird seit 13 Jahren von Labour regiert

Abela hatte Ende April die eigentlich für kommendes Jahr erwartete Parlamentswahl vorgezogen. Er hatte globale geopolitische Sorgen als Begründung dafür genannt und erklärt, seine Regierung brauche ein neues Mandat, um Malta und die Bürger durch eine drohende Energiekrise zu führen.

Im Wahlkampf präsentierte Abela (48) Labour als Partei der wirtschaftlichen Stabilität und Glaubwürdigkeit. Regierungschef von Malta ist Abela seit 2020. Die rivalisierende Nationalist Party konzentrierte ihren Wahlkampf hingegen vor allem auf den 30 Jahre alten Borg. Sie stellte Borg - Anwalt und Mr.-World-Malta-Gewinner von 2020 - als neuen, energiegeladenen Politiker dar, der das Land nach 13 Jahren Regierung der Labour-Partei neu ausrichten könne./bbo/DP/zb