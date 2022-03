ROUNDUP/Klitschko: Ein Toter und Verletzte bei Angriff auf Kiewer Wohngebiet

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX am Verfallstag unter Druck -- US-Börsen tiefer erwartet -- Porsche mit Rekordzahlen -- Vonovia peilt 2022 weiteres Wachstum an -- Vantage Towers, GameStop im Fokus

Sanofi will Euroapi-Aktie an Pariser Börse bringen. Nemetschek will Dividende erneut erhöhen. Russische Notenbank belässt Leitzins bei 20 Prozent. Handelsbilanzdefizit der Eurozone geht stärker als erwartet zurück. JPMorgan sieht "neue Ära der Rüstungsausgaben". Hinter neuem TUI-Großaktionär Ondero steht Mordaschow-Ehefrau.