ROUNDUP/Klöckner & Co: Interesse an Gesamtübernahme führt nicht zu Angebot

DUISBURG (dpa-AFX) - Beim Stahlhändler Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) (KlöCo) hat ein Übernahmeinteresse von Finanzinvestoren und dem Großaktionär Friedhelm Loh nicht zu einem Angebot geführt. Eine entsprechende unverbindliche Interessensbekundung hätten der US-Finanzinvestor Apollo und die Swoctem GmbH am Dienstag wieder zurückgezogen, teilte der SDAX-Konzern mit Verweis auf entsprechende Marktgerüchte mit. Die in den vergangenen Wochen sehr stark gelaufende Klöckner-Aktie knickte nach der Mitteilung nachbörslich deutlich ein und verlor auf der Handelsplattform Tradegate kurz vor Handelsschluss rund 12 Prozent.

Großaktionär Friedhelm Loh hält über Swoctem gut 25 Prozent der Anteile an KlöCo. Apollo und Swoctem hätten angegeben, die Transaktion nicht weiter verfolgen zu wollen, hieß es von den Duisburgern. Klöckner wolle die Digitalisierungsstrategie und den Konzernumbau nun weiter konsequent umsetzen. Klöckner-Aktien hatten zuletzt seit Anfang November rund die Hälfte an Wert gewonnen./men/bek