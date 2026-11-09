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ROUNDUP/Kreise: ABB und Softbank erwägen Abspaltung des Robotik-China-Geschäfts

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SoftBank Corp.
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Elektrokonzern ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) erwägt laut Kreisen die Ausgliederung des China-Geschäfts seiner Robotik-Sparte. Ein geplanter Verkauf des Bereichs an den japanischen Mischkonzern SoftBank war in der vergangenen Woche durch die chinesischen Behörden gestoppt worden. Die ABB-Aktie erholte sich am Montag in Zürich leicht von den Verlusten vor dem Wochenende.

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Das Papier gewann am Nachmittag 1,8 Prozent auf 68,18 Franken. In den letzten zwei Handelstagen der vergangenen Woche war der Kurs um rund 5 Prozent abgerutscht. In diesem Jahr hat das Papier noch rund 15 Prozent Plus vorzuweisen. Am vergangenen Donnerstag hatte ABB mitgeteilt, die chinesische Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe die Übernahme des Geschäfts untersagt.

Um das Geschäft zu "retten", würden Softbank und ABB derzeit verschiedene Optionen prüfen, darunter die Ausgliederung des chinesischen Teils, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der China-Teil könnte ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen mit anderer Eigentümerstruktur gegründet werden.

Vor allem Softbank stehe hinter diesen Bemühungen, fügten die Informanten laut Bloomberg hinzu. Diese könnten scheitern, und es gebe keine Gewissheit, dass sie zu einer Einigung führen würden.

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ABB prüfe zudem weitere Optionen, darunter die Suche nach einem anderen Käufer für das gesamte Robotik-Geschäft, hieß es weiter. ABB und Softbank hätten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt.

Der Schweizer Konzern hatte im Oktober 2025 vereinbart, die Sparte für einen Unternehmenswert von rund 5,4 Milliarden US-Dollar (4,8 Mrd Euro) an die Japaner zu verkaufen.

Hintergrund des Scheiterns sind laut der "Financial Times" unter anderem Sicherheitsbedenken Chinas: Die Behörden befürchteten demnach, dass Daten aus der Robotikproduktion ins Ausland gelangen und dort zum Training von KI-Modellen verwendet werden könnten. Dazu gehörten möglicherweise auch Modelle von OpenAI, an dem Softbank maßgeblich beteiligt ist./ys/AWP/he/men/mne/stk

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Datum Rating Analyst
04.11.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
30.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
21.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research

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