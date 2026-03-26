DAX24.353 +1,5%Est505.851 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,43 +0,6%Nas25.308 +1,0%Bitcoin69.540 +1,9%Euro1,1705 +0,1%Öl110,6 -3,0%Gold4.579 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street im Plus - NASDAQ mit Rekord -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ON Semiconductor-Aktie fester: Halbleiterkonzern schreibt rote Zahlen ON Semiconductor-Aktie fester: Halbleiterkonzern schreibt rote Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: KSB mit verhaltenem Jahresstart - Aktie kräftig unter Druck

05.05.26 16:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KSB SE & Co. KGaA Vz.
883,00 EUR -91,00 EUR -9,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB (KSB SECo) hat zum Jahresstart das herausfordernde Umfeld, den starken Euro und den stärkeren Absatz von weniger profitablen Produkten zu spüren bekommen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um 0,4 Prozent auf knapp 712 Millionen Euro, teilte der im Kleinwerte-Index SDAX notierte Konzern am Dienstag mit. Ohne die Folgen des starken Euro wäre der Erlös um etwas mehr als drei Prozent gestiegen.

Anleger nahmen Reißaus. Die Aktie war am Nachmittag mit einem Minus von fast zehn Prozent schwächster Wert im freundlichen Index.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging unter anderem wegen eines stärkeren Anteils von margenschwächeren Produkten am Umsatz um zwölf Prozent auf rund 30 Millionen Euro zurück. Ohne den positiven Effekt der erstmaligen Konsolidierung von KSB Pumps Arabia wäre der operative Gewinn noch stärker gesunken. Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal um 15 Prozent auf circa eine Milliarde Euro, maßgeblich wegen eines Großauftrags für ein Kraftwerk in Osteuropa.

Die bereits bekannten Rahmenbedingungen einer schwachen Weltkonjunktur würden nun durch den Iran-Krieg erweitert, sagte Konzernchef Stephan Timmermann laut Mitteilung. Trotzdem bestätigte er die Jahresziele. 2026 soll der Auftragseingang vom im Vorjahr erreichten Rekordwert von 3,2 Milliarden Euro weiterhin auf bis zu 3,5 Milliarden Euro steigen; er könnte aber auch auf 3,1 Milliarden Euro zurückgehen. Beim Umsatz steht immer noch eine Bandbreite von 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro im Plan.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte zwischen 220 und 265 Millionen Euro liegen. Damit wären auch bei Erlös und Ergebnis sowohl Steigerungen als auch Rückgänge möglich./niw/zb

Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
04.02.2026KSB SECo vz BuyWarburg Research
21.01.2026KSB SECo vz BuyWarburg Research
12.11.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
12.09.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
17.06.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.02.2026KSB SECo vz BuyWarburg Research
21.01.2026KSB SECo vz BuyWarburg Research
12.11.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
12.09.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
17.06.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.08.2009KSB VZ haltenEuro am Sonntag
24.05.2007KSB investiert bleibenDer Aktionär
18.05.2007KSB Kursziel 711,70 EuroFalkenbrief
22.06.2006KSB neuer StoppkursFocus Money
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KSB SE & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen