DAX24.107 -1,0%Est505.844 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,28 -0,1%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.720 -1,0%Euro1,1748 -0,3%Öl107,3 +2,6%Gold4.701 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden? Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden?
Waffenruhe in Nahost hängt am seidenen Faden: DAX im Abwärtssog - 24.000er-Marke im Visier Waffenruhe in Nahost hängt am seidenen Faden: DAX im Abwärtssog - 24.000er-Marke im Visier
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: KWS Saat bestätigt Ziele nach wichtigem Frühjahr - Anleger enttäuscht

12.05.26 12:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KWS SAAT SE & Co. KGaA
74,40 EUR -3,80 EUR -4,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EINBECK (dpa-AFX) - Frühere Auslieferungen haben dem Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS Saat (KWS SAAT SECo) in den vergangenen Monaten Wachstum verschafft. Gegenwind kam von der Abwertung der Türkischen Lira und des US-Dollar zum Euro. Die Bedingungen auf den Agrarmärkten blieben herausfordernd, teilte das Unternehmen am Dienstag in Einbeck mit und verwies auf niedrige Preise für Agrarrohstoffe. An seinen im Februar gestutzten Jahreszielen hält der Vorstand fest, was an der Börse nicht gut ankam.

Die im SDAX gelistete KWS-Aktie büßte am Vormittag zeitweise fast sechs Prozent ein. Zur Mittagszeit lag sie noch mit rund drei Prozent im Minus bei 75,60 Euro ein und rutschte damit wieder auf das Niveau von Ende April. Allerdings hatte das Papier erst vergangene Woche bei über 80 Euro fast den höchsten Stand seit rund fünf Jahren erreicht.

Ein Aktienhändler wies nun darauf hin, dass die operative Marge die durchschnittliche Markterwartung im abgelaufenen Geschäftsquartal recht deutlich übertroffen habe. Der unveränderte Zielkorridor für die Marge im Geschäftsjahr 2025/26 liege aber unter den Erwartungen von Analysten.

Der Umsatz KWS stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2025/26 (30. Juni) verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wenn man Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen herausrechnet. Nominal war das Plus noch kleiner. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben knapp 387 Millionen Euro und damit gut 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach Steuern wuchs der Gewinn um 8,5 Prozent auf 220 Millionen Euro.

Mitte Februar hatte KWS seine Jahresziele gesenkt. Seitdem erwartet das Management um Chef Felix Büchting auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Davon sollen als operatives Ergebnis (Ebitda) 19 bis 21 Prozent hängen bleiben, wobei das Unternehmen einen positiven Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts ausklammert./lew/stw/mis

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
16.02.2026KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
16.02.2026KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
12.02.2026KWS SAAT SECo AddBaader Bank
12.02.2026KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
03.02.2026KWS SAAT SECo AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
16.02.2026KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
12.02.2026KWS SAAT SECo AddBaader Bank
12.02.2026KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
03.02.2026KWS SAAT SECo AddBaader Bank
19.11.2025KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.02.2026KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
26.11.2025KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
13.11.2025KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
30.09.2025KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
13.11.2024KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.01.2018KWS SAAT SE VerkaufenDZ BANK
19.10.2017KWS SAAT SE VerkaufenDZ BANK
23.06.2017KWS SAAT SE VerkaufenDZ BANK
27.11.2014KWS SAAT ReduceCommerzbank AG
26.11.2014KWS SAAT ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KWS SAAT SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen