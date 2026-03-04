DAX24.263 +0,2%Est505.885 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.748 +0,5%Euro1,1612 -0,2%Öl83,67 +1,3%Gold5.169 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fester -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: LEG will deutlich höhere Dividende zahlen - Ziele für 2026 bestätigt

05.03.26 11:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
67,40 EUR 1,35 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren treibt den Immobilienkonzern LEG (LEG Immobilien) an. 2025 legten die Ergebnisse dank höherer Mieteinnahmen deutlich zu. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren, die Dividende soll kräftig steigen. Unterdessen bestätigte das Unternehmen die Ziele für 2026 am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen für 2025. Die Aktie notierte zuletzt rund ein Prozent fester.

Wer­bung

"Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Hausaufgaben gemacht und unsere Bilanz deutlich gestärkt", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum laut Mitteilung. Das Unternehmen könne seinen Fokus deshalb wieder intensiver auf Wachstum richten. Mittelfristig sehe das LEG-Management erhebliche Potenziale bei Zusatzdienstleitungen, aber auch durch das Auslaufen von Bindungsfristen im geförderten Wohnungsbestand und der Digitalisierung.

Für das laufende Jahr rechnet der LEG-Vorstand weiterhin mit einem operativen Ergebnis (AFFO) von 220 bis 240 Millionen Euro - das wäre ein neuer Rekord. 2025 legte die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 220,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Für das Jahr 2025 will das Unternehmen eine Dividende von 2,92 Euro je Aktie zahlen, nach 2,70 Euro im Vorjahr.

Die Nettokaltmiete wuchs 2025 um 7,0 Prozent auf knapp 920 Millionen Euro. Die Miete auf vergleichbarer Fläche stieg von 6,81 Euro pro Quadratmeter auf 7,04 Euro. Im laufenden Jahr sollen die Mieten um 3,8 bis 4,0 Prozent zulegen und damit stärker als 2025. Das hängt vor allem damit zusammen, dass LEG in diesem Jahr auch die Mieten im geförderten Bestand erhöhen kann. Mit rund 28.000 geförderten Einheiten - gut 15 Prozent der Bestände - gehört LEG zu den größten Anbietern von Sozialwohnungen in Deutschland.

Wer­bung

2028 läuft für rund 16.000 Wohnungen die Bindungsfrist aus. Die bisher geförderten Mieten von im Schnitt 5,41 Euro je Quadratmeter sollen dann an die Marktmieten im frei-finanzierten Bereich herangeführt werden, hieß es. So könnten die Mieten in diesen Wohnungen 2028 um etwa 12 Prozent erhöht werden. Dies entspreche einem zusätzlichen Mietwachstum von etwa einem Prozentpunkt auf Ebene des Gesamtportfolios. LEG bleibe auch nach 2028 in ihren Kernregionen mit 11.400 Sozialwohnungen einer der größten Anbieter von gefördertem Wohnraum. Mit Härtefällen werde das Unternehmen verantwortungsvoll umgehen.

Unter dem Strich betrug das Periodenergebnis vor allem dank einer kräftigen Aufwertung der Immobilienportfolios rund 1,46 Milliarden Euro. 2024 hatte LEG einen Gewinn von 68,9 Millionen Euro ausgewiesen.

Ende 2025 gehörten dem Unternehmen gut 171.000 Wohnungen und damit 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr./mne/err/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LEG Immobilien

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LEG Immobilien

DatumRatingAnalyst
10:01LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
09:36LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:41LEG Immobilien OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
26.01.2026LEG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:41LEG Immobilien OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
26.01.2026LEG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
01.12.2025LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:01LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
09:36LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2026LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2024LEG Immobilien UnderweightBarclays Capital
11.03.2024LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2023LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2023LEG Immobilien UnderweightBarclays Capital
15.11.2023LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen