ROUNDUP: Leoni will sich 200 Millionen Euro beschaffen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Leoni will sich frisches Geld beschaffen. Der SDax-Konzern wolle seine "verfügbare Liquidität zur Absicherung der Durchfinanzierung" erhöhen, teilte Leoni am Dienstag in Nürnberg mit.

Eine Kapitalerhöhung sei dabei "nicht oberste Priorität", teilte Leoni mit. In erste Linie sei die Umstrukturierung von Kreditlinien geplant.

Der Aktienkurs sackte zwischenzeitlich um 7,5 Prozent ab, erholte sich dann und lag zum Handelsschluss mit 1,32 Prozent im Minus./fba/stw