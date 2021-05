ROUNDUP: Lotterien und Dates für Geimpfte - USA buhlen um Impf-Zögerer

Aktien in diesem Artikel Lyft 42,18 EUR

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit neuen Anreizen auf großen Dating-Plattformen und mit Lotteriegewinnen in mehreren Bundesstaaten versuchen die USA, noch ungeimpfte Bürger zu einer Spritze gegen Corona zu bewegen. Das Weiße Haus teilte am Freitag in Washington mit, neun große Dating-Apps wie Tinder, Hinge und OkCupid wollten Anreize für Geimpfte einführen, um die Impfziele der Regierung zu unterstützen. Nutzer sollen in ihren Profilen angeben können, wenn sie eine Impfung erhalten haben, oder gezielt nach geimpften Dating-Partnern suchen können. Tinder will auch Informationen zu nahe gelegenen Impfzentren anbieten. Mehrere Staaten wiederum verlosen Geldgewinne an Geimpfte.

Insgesamt haben die USA in den vergangenen Monaten in rasantem Tempo geimpft. Knapp die Hälfte der Gesamtbevölkerung (gut 48 Prozent) hat inzwischen mindestens eine Spritze verabreicht bekommen, gut 38 Prozent sind voll geimpft. Unter Senioren sind die Zahlen noch deutlich höher.

Angesichts verbreiteter Impfskepsis ging das Tempo der Kampagne zuletzt aber zurück. Die Regierung nimmt nun jüngere Leute in den Blick, unter denen es noch viele Ungeimpfte gibt. Andy Slavitt, ranghoher Corona-Berater des Weißen Hauses, sagte, es sei wichtig, jüngere Leute dort abzuholen, wo sie seien - etwa beim Dating. Viele Jüngere seien nicht per se gegen eine Impfung. Sie hätten dies nur bislang nicht zur Priorität gemacht.

Das Weiße Haus erklärte, nach einer Untersuchung der Dating-Plattform OkCupid bekämen Nutzer, die bereits geimpft seien oder dies vorhätten, 14 Prozent mehr positive Dating-Rückmeldungen ("Matches"). Slavitt sagte: "Wir haben endlich die eine Sache gefunden, die uns alle attraktiver macht: eine Impfung."

Um Unentschlossene oder Zweifler zu überzeugen, locken mehrere Bundesstaaten inzwischen auch mit Lotteriegewinnen für Geimpfte. Nach Ohio kündigten am Donnerstag (Ortszeit) auch Maryland und New York solche Anreize an. Der Ostküstenstaat Maryland startete eine Lotterie mit einem Umfang von insgesamt zwei Millionen US-Dollar (rund 1,6 Millionen Euro). Aus diesem Geldtopf sollen 40 Tage lang täglich 40 000 Dollar verlost werden - unter allen erwachsenen Bewohnern des Staates, die mindestens eine Impfung erhalten haben. Zum Abschluss sollen einmalig 400 000 US-Dollar verlost werden.

In New York wiederum sollen erwachsene Bürger bei einer Impfung kostenlos Lotterietickets bekommen, mit denen sie Aussicht auf Gewinne zwischen 20 Dollar und 5 Millionen Dollar haben. Mitte Mai hatte bereits Ohio eine Lotterie ausgerufen: Über fünf Wochen hinweg wird dort jede Woche eine Million Dollar (rund 820 000 Euro) verlost unter Bürgern, die mindestens ihre erste Impfung erhalten haben.

US-Präsident Joe Biden hat das Ziel ausgegeben, bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli sollten rund 70 Prozent aller rund 260 Millionen Erwachsenen im Land mindestens die erste Impfung erhalten haben. Bislang sind es etwa 60 Prozent.

Slavitt sagte, um möglichst viele Ungeimpfte von einer Spritze zu überzeugen, werde das Prozedere möglichst leicht gestaltet. Inzwischen gibt es vielerorts Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung. Die Taxi-Konkurrenten Uber und Lyft bieten kostenlose Fahrten zu Impfterminen an. Arbeitgeber stellen ihre Angestellten zum Teil bezahlt frei für einen Impftermin. Und diverse Unternehmen bieten auch kleine Anreize für Geimpfte an: Freigetränke oder Snacks, Gutscheine, freien Eintritt in Museen und dergleichen./jac/DP/stw