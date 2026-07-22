DAX 24.709 -1,8%ESt50 6.200 -1,9%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,52 -0,2%Nas 25.085 -2,4%Bitcoin 57.065 -1,4%Euro 1,1373 -0,3%Öl 100,3 +6,6%Gold 4.048 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX nimmt sich für 2026 noch mehr vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
202.35 EUR -4.50 EUR -2.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
335.60 EUR -3.90 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Raytheon Technologies Corp
185.00 EUR 14.10 EUR 8.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

ARLINGTON (dpa-AFX) - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX (Raytheon Technologies) setzt seine Jahresziele nach einem überraschend guten zweiten Quartal ein weiteres Mal nach oben. Der bereinigte Umsatz soll nun 95 bis 96 Milliarden US-Dollar (83,3 bis 84,1 Mrd Euro) erreichen, teilte der Mutterkonzern des Rüstungsunternehmens Raytheon, des Luftfahrt-Zulieferers Collins und des Triebwerksbauers Pratt & Whitney am Donnerstag in Arlington mit. Das sind jeweils 2,5 Milliarden mehr als bisher angepeilt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll mit 7,10 bis 7,35 Dollar ebenfalls höher ausfallen als zuletzt in Aussicht gestellt.

Werbung

Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die RTX-Aktie gewann im frühen US-Handel mehr als sieben Prozent.

Im zweiten Quartal erzielte RTX einen Umsatz von 24,7 Milliarden Dollar und damit 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Überschuss stieg um 29 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Schon im April hatte Konzernchef Chris Calio seine Jahresziele für 2026 angehoben.

Raytheon stellt Rüstungsgüter wie die Patriot-Flugabwehrsysteme her, die derzeit auch im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland zum Einsatz kommen, zuletzt wurden aber auch reichlich Flugabwehrraketen in Nahost verschossen, um Angriffe des Iran auf Golfstaaten abzuwehren.

Werbung

Collins liefert allerlei Technik für die Luft- und Raumfahrt, von Rumpfteilen über Passagiersitze bis zu Triebwerksgondeln.

Pratt & Whitney baut zusammen mit Partnern wie dem deutschen Anbieter MTU (MTU Aero Engines) Antriebe für Passagierjets wie die viel gefragte A320neo-Reihe des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus (Airbus SE). Dessen Chef Guillaume Faury hatte den Triebwerkshersteller in diesem Jahr dafür gescholten, nicht genügend Turbinen zu liefern. Vor allem wegen Pratt & Whitney könne Airbus die Flugzeugproduktion nicht so stark ausbauen wie erhofft./stw/mis/jha/he

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 Airbus SE Kaufen Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
22.07.26 Airbus SE Buy UBS AG
22.07.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK