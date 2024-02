ROUNDUP: Luftfahrtmesse in Singapur ohne Boeing-Jets - Comac zeigt C919

Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Boeing, Thai Airways Announce Order for 45 787 Dreamliners to Grow Fleet and Network

Heute im Fokus

Barclays will Milliarden an Aktionäre ausschütten. Salzgitter verkauft Mannesmann Stainless Tubes. Nagarro peilt Umsatz-Milliarde an. US-Investor könnte womöglich Superdry übernehmen. Air Liquide mit Gewinnplus. Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus.