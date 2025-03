ROUNDUP: Lufthansa-Kernmarke schreibt Jahresverlust - Aktie vorbörslich schwach

Lufthansa-Aktie tiefrot: Lufthansa plant eigene Abfertigung für Teile des Betriebs in München

So stuften die Analysten die Lufthansa-Aktie im vergangenen Monat ein

Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Mittwochvormittag zu

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kursfeuerwerk

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag stark gefragt

Nicht nur für Vielbeschäftigte: Aktien und Optionen mit wenig Aufwand erfolgreich handeln - live mit Michael Hinterleitner und Andrei Anissimov in Wien

FTSE 100-Handel aktuell: Anleger lassen FTSE 100 am Mittag steigen

Aufschläge in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus

Air France-KLM targets ‘unbelievable’ spending of American travellers

Air France-KLM-Aktie zieht an: Air France-KLM plant Ausbau des Angebots und höhere Einnahmen

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert zum Handelsstart

Heute im Fokus

Deutsche Beteiligungs AG mit Verlust im Rumpfgeschäftsjahr. Saudi Aramco in Gesprächen über Übernahme von BPs Castrol-Sparte. ProSiebenSat.1 erwartet anhaltende Herausforderungen in 2025. Mercedes-Benz-, Porsche- und VW-Aktie: Automobilbranche im Wandel -Tausende Stellen fallen weg. GFT erwartet Gewinnrückgang. Volkswagen stellt neues Elektro-Kleinfahrzeug als Up-Nachfolger vor. RENK-Aktie, DWS-Aktie und flatexDEGIRO-Aktie steigen in den MDAX auf.