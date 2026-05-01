DAX24.106 -1,0%Est505.845 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,28 -2,6%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.720 -1,0%Euro1,1748 -0,3%Öl107,3 +2,6%Gold4.701 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden? Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden?
Waffenruhe in Nahost hängt am seidenen Faden: DAX im Abwärtssog - 24.000er-Marke im Visier Waffenruhe in Nahost hängt am seidenen Faden: DAX im Abwärtssog - 24.000er-Marke im Visier
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Mäc Geiz stellt Insolvenzantrag - Filialschließungen möglich

12.05.26 12:18 Uhr

LANDSBERG (dpa-AFX) - Der Non-Food-Discounter Mäc Geiz ist in finanzielle Schieflage geraten. Die Mäc Geiz Handelsgesellschaft mbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Halle (Saale) gestellt. Dies wurde auf der amtlichen Internetseite Insolvenzbekanntmachungen.de mitgeteilt. Ebenfalls betroffen ist demnach die für die Verwaltung zuständige MTH Retail Services (Germany) GmbH. Zum vorläufigen Sachwalter bestellt wurde der Rechtsanwalt Lucas Flöther.

Der Geschäftsbetrieb in den gut 180 Filialen soll vorerst weiterlaufen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage sei es erforderlich, sich grundlegend neu aufzustellen, teilte Mäc Geiz mit. Dies werde auch Filialschließungen umfassen. Sämtliche Standorte sollen demnach hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Situation und Profitabilität überprüft werden. Welche Standorte betroffen sein werden, ist noch unklar. Die Beschäftigten erhalten laut Mitteilung für drei Monate Insolvenzgeld. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet.

Mäc Geiz ist in Landsberg in Sachsen-Anhalt beheimatet. Die Filialen befinden sich überwiegend in Ostdeutschland. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben knapp 1.200 Beschäftigte. Mäc Geiz verkauft Produkte des täglichen Bedarfs wie Haushaltswaren und Drogerieartikel sowie Schreibwaren. Die Kette konkurriert unter anderem mit Händlern wie Action, Tedi und Woolworth.

Kodi hat Mäc Geiz übernommen

Der Discounter Mäc Geiz begründete den Insolvenzantrag mit der anhaltenden Konsumzurückhaltung der Verbraucher, steigenden Lebenshaltungskosten sowie wirtschaftlichen Unsicherheiten. Ein weiterer Grund sei die Kündigung der Warenkreditversicherung, heißt es aus dem Umfeld des Unternehmens.

Der Non-Food-Discounter hatte erst kürzlich den Besitzer gewechselt. Die Kodi Beteiligungs GmbH, zu der auch der Discounter Kodi gehört, übernahm die Kette. Bisheriger Gesellschafter war die MTH Retail Group mit Sitz in Österreich. Beide Markennamen sollen bestehen bleiben.

Der Einzelhändler Kodi, der sich selbst als Haushaltsdiscounter bezeichnet, hat seinen Firmensitz in Oberhausen. Das Unternehmen betreibt 150 Filialen in westdeutschen Bundesländern, die meisten in Nordrhein-Westfalen./cr/DP/men