ROUNDUP: Maskenpflicht an Grundschulen? Vorschlag trifft auf Skepsis

BERLIN (dpa-AFX) - Maskenpflicht in Grundschulen, flächendeckender Wechselunterricht, Lernen in Pfarrzentren - angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland kommen aus der Politik Vorschläge, wie Schulen besser durch die zweite Corona-Welle kommen sollen. Die Vorstöße rufen ein geteiltes Echo hervor.

Stefanie Hubig, rheinland-pfälzische Bildungsministerin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), hält eine Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht derzeit nicht für notwendig. Kleine Kinder seien nicht die Überträger der Corona-Infektionen, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Mainz.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich für eine Maskenpflicht im Unterricht auch in Grundschulen ausgesprochen. "Ich weiß, dass das gerade für kleinere Kinder ein anstrengendes Prozedere ist, eine Maske aufzubehalten über die Stunden", sagte sie. "Aber das ist eben ein Umgang, den man vielleicht auch lernen kann."

"Maskenpflicht in der Grundschule ist pädagogisch sehr problematisch", warnte hingegen Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Kinder seien beim Lesen- und Schreiben-Lernen und auch aus emotionalen Gründen auf die Mimik angewiesen. Zudem vermutete Hoffmann auch, dass Masken die Konzentrationsfähigkeit der Kinder einschränken und zu Unwohlsein führen könnten. Sie betonte, Masken seien kein Ersatz für Abstand, Lüftungsmöglichkeiten und Hygiene. "Wo man versäumt hat nachzurüsten in den Sommerferien".

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) äußerte hingegen vorsichtige Zustimmung zur Maskenpflicht. In den Schulen könne der Mindestabstand momentan nicht eingehalten werden, schrieb der Bundesvorsitzende Udo Beckmann. Insbesondere in Gebieten mit hohen Neuinfektionszahlen könne das Maskentragen dazu beitragen, Neuinfektionen zu verhindern.

In mehreren Bundesländern gilt wegen der gestiegenen Infektionszahlen derzeit eine Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen. Grundschüler sind allerdings in der Regel davon ausgenommen. Ilka Hoffmann von der GEW forderte wissenschaftliche Untersuchungen zum Nutzen und den tatsächlichen Auswirkungen der Masken an Schulen. Laut Ärzten stellt das Tragen einer Maske kein akutes Gesundheitsrisiko für Kinder dar.

Darüber hinaus hatte sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken im ARD-"Morgenmagazin" dafür ausgesprochen, in Schulen nur noch in kleineren Gruppen im Wechsel im Präsenz- und im Fernunterricht zu unterrichten - zumindest in der Oberstufe. Die Kultusminister sollten solche Modelle flächendeckend einsetzen. Die GEW befürwortet Wechselunterricht. Das ginge bei entsprechender Vorbereitung auch schon ab der vierten oder fünften Klasse. An einigen Schulen in Deutschland findet bereits Wechselunterricht statt, etwa in Regionen mit besonders vielen Neuinfektionen.

Auch die Suche nach zusätzlichen Räumlichkeiten befürworte die GEW. "Mehr Platz gewinnen ist gut", sagte Hoffmann zu dem Vorschlag der Bildungsministerin, etwa auch in Pfarrzentren zu unterrichten. Der VBE-Bundesvorsitzende Beckmann äußerte Skepsis: Der logistische Aufwand dürfte sehr hoch sein. Am ehesten eigneten sich seiner Meinung nach Messen.

Beckmann kritisierte Karliczek: Sie skandiere zwar "wie auch immer", sei aber nicht bereit zu einem "was immer es braucht". Er forderte finanzielle Unterstützung für Schulen. Auch Hoffmann von der GEW betonte, das "Kardinalproblem" sei der Lehrkräftemangel. "Man hat jahrelang die Schulen kaputtgespart. Und das fällt uns jetzt auf die Füße."/chh/DP/jha