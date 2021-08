ROUNDUP: Materialmangel sorgt für weiteren Produktionsdämpfer

Werbung

Heute im Fokus

DAX stabil -- Zurückhaltung in Asien -- Allianz zuversichtlicher -- Covestro wächst kräftig -- Vonovia erhöht Gewinnprognosen -- HelloFresh, BeyondMeat, Plug Power, GoPro, Ballard Power im Fokus

Credit Suisse zahlt Anlegern weitere Tranche aus Greensill-Fonds zurück. Airbus-Auslieferungen gehen im Juli zurück. AUTO1 erhöht Umsatzausblick nach starkem Wachstum im Quartal. RTL hebt nach gutem Halbjahr Prognose an und übernimmt Magazingeschäft von Gruner + Jahr. Raiffeisen Bank kauft serbische Tochter von Crédit Agricole. Apple will mit Bildabgleich gegen Kinderpornografie vorgehen. ING kündigt Milliarden-Ausschüttung an Aktionäre an.