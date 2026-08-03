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ROUNDUP: McDonald's-Kunden schauen weiter aufs Geld - kaum Wachstum in den USA

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CHICAGO (dpa-AFX) - Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's (McDonalds) bekommt in den USA weiter die Sparsamkeit ihrer Kunden zu spüren. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz in den bestehenden McDonald's-Restaurants des Landes im Jahresvergleich nur um 0,8 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit etwas mehr gerechnet. Stärker aufwärts ging es auf vergleichbarer Basis in Deutschland, Australien, Großbritannien und Japan. In China ging der vergleichbare Absatz hingegen zurück. Am Finanzmarkt war die Reaktion positiv: Die Aktie gewann im frühen US-Handel knapp zwei Prozent.

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Im abgelaufenen Quartal erzielte McDonald's konzernweit einen Umsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar, vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf vergleichbarer Basis lag der Anstieg jedoch nur bei 1,3 Prozent. Der Überschuss wuchs unterdessen um fünf Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Dollar.

Zwar gaben die Kunden in den USA im Schnitt etwas mehr pro Mahlzeit aus als ein Jahr zuvor, doch im Gegenzug gingen die Besucherzahlen zurück. Dies deutet darauf hin, dass die Kunden wegen der allgemein gestiegenen Preise für Lebensmittel und Sprit bei Restaurantbesuchen sparen.

Nachdem McDonald's über Jahre hinweg stärker auf höherpreisige Burger-Angebote gesetzt hatte, führte der Konzern zuletzt auch in den USA vermehrt günstigere Sparmenüs ein./stw/mis/jha/he

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