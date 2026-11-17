WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einer Reihe von technischen Störungen in den USA ist nun auch das interne Kommunikationsnetz des US-Geheimdienstes NSA betroffen. Das hochgeheime Netzwerk mit dem Namen "NSA Net", über das Mitarbeiter vertrauliche Informationen austauschen, funktioniere nur eingeschränkt, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es bislang nicht. Stattdessen könnten routinemäßige Software-Aktualisierungen hinter den Problemen stecken, wie das "Wall Street Journal" und der Sender CBS News berichteten.

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Die NSA bestätigte inzwischen technische Probleme während planmäßiger Wartungsarbeiten. Einige interne Systeme seien vorübergehend beeinträchtigt gewesen, teilte der Geheimdienst mit. Alle für seine Aufgaben entscheidenden Funktionen seien jedoch weiterhin vollständig einsatzfähig. Die technische Infrastruktur sei mehrfach abgesichert, um den Betrieb auch bei Wartungsarbeiten oder unerwarteten Störungen aufrechtzuerhalten.

Die Störung habe dazu geführt, dass Arbeitsabläufe von Geheimdienstanalysten verlangsamt wurden. Mitarbeiter am NSA-Hauptsitz in Fort Meade im Bundesstaat Maryland seien angewiesen worden, zeitversetzt zur Arbeit zu erscheinen. Damit solle verhindert werden, dass sich zu viele Beschäftigte gleichzeitig in das Netzwerk einloggen und es zusätzlich belasten, berichtete das auf Cybersicherheit spezialisierte US-Medium "The Record".

Das Netzwerk sei demnach nicht vollständig ausgefallen, sondern funktioniere zeitweise. Einige Aufgaben würden unterdessen von anderen NSA-Standorten in den USA übernommen. Nach Angaben einer mit dem Vorgang vertrauten Person soll das Netzwerk bereits seit Wochen instabil sein. Wie lange die aktuellen Einschränkungen andauern würden, war zunächst unklar.

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Mehrere Technikpannen innerhalb weniger Tage

Der Vorfall reiht sich in eine Serie technischer Störungen in den USA ein. Erst am Freitag hatte ein Problem im Kommunikationsnetz der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem landesweiten Startverbot für Flugzeuge geführt. Die Behörde führte die Störung auf einen Router zurück. Zuvor waren bei einem weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten unter anderem Nutzer des E-Mail-Programms Outlook betroffen gewesen. Auch bei Banken gab es zuletzt technische Probleme.

Ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen Vorfällen ist bislang nicht belegt. Die US-Regierung hatte bereits zuvor betont, dass es keine Hinweise auf eine koordinierte Cyberattacke gebe./hae/DP/he