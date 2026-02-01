ROUNDUP: Mehr Fahrgäste - Frankreich frischt alte TGV-Züge auf

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Staatsbahn SNCF setzt angesichts des Andrangs von Reisenden auf eine umfangreiche Modernisierung ihrer TGV-Schnellzüge. 104 der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge sollten mit einem Aufwand von rund 600 Millionen Euro modernisiert werden und somit statt durchschnittlich 34 Jahre nun 40 bis 50 Jahre lang im Einsatz bleiben, teilte die SNCF mit. Der Grund für das Aufmöbeln der älteren Züge ist, dass längst bestellte neue TGV-Züge von der Industrie deutlich später als vereinbart ausgeliefert werden.

Um die in Frankreich stark steigende Zahl von Menschen, die mit der Bahn reisten, nicht unter dem Zugmangel leiden zu lassen und um den Fahrplan aufrechtzuerhalten, würden ältere Züge modernisiert, erläuterte die SNCF. Betroffen ist knapp ein Drittel der TGV-Flotte. Sämtliche Züge erhielten neue Sitze, Fußbodenbelege, Beleuchtung, Steckdosen, Toiletten und eine neue Bar. Außerdem werden die Züge von außen neu lackiert. Züge, deren Lebensdauer um zehn Jahre oder mehr verlängert wird, werden auch technisch grundlegend modernisiert.

Französische Züge locken mehr Reisende

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Reisenden in den TGV-Zügen im Vorjahresvergleich um 3,5 Prozent auf 168 Millionen. Im Vergleich zu 2019 betrug der Zuwachs 18 Prozent. In den französischen Regionalzügen legte die Zahl der Reisenden von 2019 bis 2025 um 40 Prozent zu, teilte die SNCF mit.

Auch die Deutsche Bahn modernisiert, wo dies wirtschaftlich sinnvoll und technisch möglich ist, ältere ICE-Züge für eine längere Lebensdauer. 2020 begann die Aufarbeitung von knapp 60 ICE-Zügen der ersten Generation, mit denen 1991 die Ära des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Deutschland begann. Die einige Jahre jüngeren ICE 2-Züge indes werden inzwischen ausrangiert und dienen als Ersatzteilspender für die ICE 1. Die Modernisierung der ICE-2-Reihe wäre nach Bahnangaben zu aufwendig gewesen./evs/DP/men