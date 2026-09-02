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ROUNDUP: Mehrere Verletzte bei Explosion nahe Augsburger Hauptbahnhof

AUGSBURG (dpa-AFX) - Nahe dem Augsburger Hauptbahnhof läuft derzeit wegen einer Explosion ein Polizeieinsatz. Nach Angaben der Polizei sind sowohl der Bahn-Fernverkehr und der öffentliche Nahverkehr als auch der Straßenverkehr in der Nähe des Bahnhofs beeinträchtigt.

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Ersten Informationen zufolge explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Nach aktuellem Stand wurden zwei Menschen durch Knalltraumata leicht verletzt, hieß es. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden. Informationen zu den Hintergründen gab es vorerst nicht. Derzeit sind Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts vor Ort, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Das Bahnhofsgebäude und Gleis 1 seien gesperrt, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz komme es zu Einschränkungen. Passagiere können den Bahnhof den Angaben zufolge über den Süd- und Nordeingang betreten. Züge ab Gleis 2 fahren den Angaben zufolge weiter. Züge von Gleis 1 werden nach Angaben der Deutschen Bahn umdisponiert. Dadurch komme es nur zu geringen Verspätungen, teilte eine Sprecherin mit./mmm/DP/stk

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