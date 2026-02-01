DAX25.088 +0,2%Est506.078 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +2,2%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.273 +0,7%Euro1,1758 -0,1%Öl71,24 -1,0%Gold5.023 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Mehrheit für faire Löhne bei öffentlichen Aufträgen - auch in der CDU

20.02.26 13:13 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Öffentliche Aufträge sollen nach Meinung der Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland nur noch an Unternehmen mit auskömmlichen Löhnen vergeben werden. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, mit der der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seine Forderungen zum Thema Tarifbindung untermauern will. Zum CDU-Parteitag in Stuttgart zeigt die Umfrage, dass auch 59 Prozent der Beschäftigten mit CDU-Parteibuch für so einen Weg sind.

Wer­bung

Gefragt wurde nach der Meinung zu dem Vorschlag, öffentliche Aufträge künftig nur noch an Unternehmen zu vergeben, "die keine niedrigen Löhne zahlen". Auch bei den Beschäftigten insgesamt sind 59 Prozent dafür. 13 Prozent finden diese Pläne schlecht, 28 Prozent weder gut noch schlecht. Die Ergebnisse liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

Tarifbindung bedeutet, dass für ein Unternehmen ein Tarifvertrag gilt. Die Gewerkschaften verlangen seit langem gesetzliche Schritte für mehr Tarifverträge und Tarifbindung. Im Oktober wurde dazu ein Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) im Bundestag erstmals beraten: Bei Aufträgen des Bundes ab 50.000 Euro Schwellenwert sollen Unternehmen ihre Beschäftigten künftig nach Tarif bezahlen müssen. Noch sind die abschließenden Beratungen nicht terminiert.

DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell warf der Union vor, den Beschluss zu verzögern. "Sie ignoriert damit auch den Wunsch ihrer eigenen Anhängerschaft." Öffentliche Gelder dürften nicht länger Lohndumping fördern - gerade bei den geplanten Milliardeninvestitionen des Bundes in den kommenden Jahren.

Wer­bung

Linke wirft Union "Blockadehaltung" vor

Die Linke sprach von einer "Blockadehaltung" der Union. Sie nehme in Kauf, dass mit Steuergeldern Tarifflucht gefördert werde, und "dass diejenigen Unternehmer, die ihrer sozialen Verantwortung nachkommen und nach Tarif bezahlen, bei öffentlichen Aufträgen benachteiligt werden", sagte der arbeitspolitische Sprecher der Linksfraktion, Pascal Meiser, der dpa.

Derzeit arbeiten laut DGB noch 49 Prozent der Beschäftigten unter Branchen- oder Firmentarifverträgen. Der DGB wies darauf hin, dass nach EU-Vorgaben 80 Prozent erreicht werden sollen.

Für die den Angaben nach repräsentative Umfrage hatte Forsa vom 6. bis 13. Februar 1.004 abhängig Beschäftigte befragt./bw/DP/jha