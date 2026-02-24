DAX24.969 -0,1%Est506.105 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 -4,2%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.569 -2,1%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,47 ±-0,0%Gold5.171 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- PayPal, SAP, Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx, Alibaba & Co. im Fokus
Top News
Bayer-Aktie leichter: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung eingereicht Bayer-Aktie leichter: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung eingereicht
FMC-Aktie knickt ein: Neues Dialysegerät dürfte Bilanz von Fresenius Medical Care 2026 belasten FMC-Aktie knickt ein: Neues Dialysegerät dürfte Bilanz von Fresenius Medical Care 2026 belasten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP/Merz: 'Das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal'

24.02.26 11:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine erneut den Zusammenhalt der Europäer beschworen. "Seit vier Jahren ist jeder Tag und jede Nacht für die Ukrainerinnen und Ukrainer ein Albtraum. Und nicht nur für sie, sondern für uns alle. Denn der Krieg ist zurück in Europa", schrieb Merz auf der Plattform X. "Nur mit gemeinsamer Stärke werden wir ihn beenden. Denn das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal."

Wer­bung

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) erklärte: "Niemand sehnt sich mehr nach Frieden als die Ukrainerinnen und Ukrainer. Auf diesem Weg stehen wir weiter fest an der Seite der Ukraine." Der russische Präsident Wladimir Putin sollte sich keinerlei Illusionen machen, dass die Unterstützung bröckeln könnte. "Es liegt an Russland, endlich ein ernsthaftes Interesse an einem gerechten Frieden zu zeigen." Putin müsse seinen brutalen Angriffskrieg beenden./wn/DP/mis