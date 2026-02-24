ROUNDUP/Merz: 'Das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine erneut den Zusammenhalt der Europäer beschworen. "Seit vier Jahren ist jeder Tag und jede Nacht für die Ukrainerinnen und Ukrainer ein Albtraum. Und nicht nur für sie, sondern für uns alle. Denn der Krieg ist zurück in Europa", schrieb Merz auf der Plattform X. "Nur mit gemeinsamer Stärke werden wir ihn beenden. Denn das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal."

Wer­bung Wer­bung

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) erklärte: "Niemand sehnt sich mehr nach Frieden als die Ukrainerinnen und Ukrainer. Auf diesem Weg stehen wir weiter fest an der Seite der Ukraine." Der russische Präsident Wladimir Putin sollte sich keinerlei Illusionen machen, dass die Unterstützung bröckeln könnte. "Es liegt an Russland, endlich ein ernsthaftes Interesse an einem gerechten Frieden zu zeigen." Putin müsse seinen brutalen Angriffskrieg beenden./wn/DP/mis