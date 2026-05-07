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ROUNDUP/Merz: 'Unterstützen Sie uns bei den Reformen'

02.07.26 10:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei der Bevölkerung für das vereinbarte Reformpaket der schwarz-roten Koalition geworben. "Wir wissen, Sie, meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, wollen Entscheidungen, und Sie wollen keinen Streit. Und genau das haben wir geliefert", sagte der CDU-Chef in Berlin. Man gebe aber auch eine Bitte weiter: "Machen Sie mit, unterstützen Sie uns bei den jetzt notwendigen Reformen."

Merz sagte, er nehme in der Öffentlichkeit eine enorme Bereitschaft wahr, "die Stagnation hinter uns zu lassen und jetzt einen neuen Aufbruch zu wagen". In einer Zeit großer Verunsicherungen angesichts internationaler Spannungen und neuer Technologien verstehe er eine Sehnsucht nach dem Alten. "Aber wir können uns nicht in der Vergangenheit verstecken."

Die Reformen hätten alle ein Ziel: "Wir brechen auf in die Zukunft, wir machen uns stark, damit wir in der neuen Zeit gut leben können." Dies gelte für Ältere, aber gerade auch die jungen Generationen sollten die gleichen Chancen haben, in Freiheit, Frieden und Wohlstand zu leben. "Deutschland wird in dieser turbulenten Welt eine gute Basis bleiben", sagte Merz.

Merz hofft auf steigende Zustimmungswerte für die Regierung

Auf Nachfrage erklärte Merz, er habe die Hoffnung, dass sich die derzeit schlechte Stimmung im Land ändere, wenn die angestoßenen Reformen für die Menschen spürbare Verbesserungen mit sich bringen. "Und ich gehe davon aus, in dem Augenblick, wo erkennbar wird, dass wir damit auf dem richtigen Weg bleiben, wird auch die Zustimmung zur Bundesregierung steigen und wird auch die Zustimmung zu einzelnen Mitgliedern der Bundesregierung steigen." Das sei der Grund, "warum wir das jetzt machen, damit wir das Richtige tun für das Land und damit die Bürgerinnen und Bürger erkennen, die Regierung ist auf dem richtigen Weg"./sam/DP/stw