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ROUNDUP/Metall-Tarifrunde: Keine Annäherung in Bayern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen in der Metallindustrie im Süden Deutschlands sind festgefahren. Die bayerischen Arbeitgeber lehnten bei der dritten Verhandlungsrunde in München einen zuerst in Baden-Württemberg präsentierten Vorschlag der IG Metall ab, der im Gegenzug für verbindliche Investitions- und Standortsicherungszusagen Abweichungen vom Tarifvertrag in einzelnen Unternehmen erlauben würde. "Wir sind keinen Schritt weitergekommen", sagte Horst Ott, der Landesbezirksleiter der IG Metall.

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Ausweitung der Warnstreiks wahrscheinlich

Der Arbeitgeberverband vbm warf der Gewerkschaft seinerseits fehlende Kompromissbereitschaft vor. "Wir hätten heute gerne Fortschritte gemacht, aber diese waren mit der IG Metall nicht zu erzielen", sagte vbm-Verhandlungsführer Thomas Kaeser.

Begleitet wurde das ergebnislose Treffen im Münchner Gewerkschaftshaus von den bisher größten Warnstreiks dieser Tarifrunde, die IG Metall meldete 36.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die drei größten Kundgebungen gab es in Ingolstadt, Nürnberg und Augsburg. Allein in Ingolstadt - dem Sitz des Autoherstellers Audi - versammelten sich laut Gewerkschaft 15.000 Menschen.

Der Arbeitgeberverband kritisierte die Arbeitsniederlegungen unter Verweeis auf die schwierige Lage vieler Unternehmen und forderte stattdessen Verhandlungen. Allein in Bayern sinid demnach in diesem Jahr 11.000 Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie verloren gegangen.

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Tarifrunde im Pingpong über Bundesländergrenzen

Zunächst zeichnet sich jedoch eine Verschärfung des Tarifkonflikts ab. "Wenn das die Antwort der Arbeitgeber ist, dann werden wir eine Schippe drauflegen", sagte Ott. "Wir werden die Warnstreiks ausweiten."

Die Tarifrunde in der Metallindustrie weicht in diesem Jahr vom üblichen Prozedere ab. Die Arbeitgeber haben in allen Bundesländern beziehungsweise Tarifbezirken ein identisches Angebot vorgelegt, das unter der Inflationsrate liegt: Im Sommer 2027 eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehaltes, gefolgt von einer Tariferhöhung um 1,3 Prozent im Sommer 2028. Die IG Metall fordert dagegen Gehaltserhöhungen von fünf Prozent und will nur einen einjährigen Tarifvertrag abschließen./cho/DP/mis

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