DAX 24.862 -1,3%ESt50 6.173 -1,5%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,23 +1,2%Nas 26.861 +0,2%Bitcoin 73.894 +0,2%Euro 1,1290 -0,4%Öl 100,6 -2,8%Gold 4.154 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt zu

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
938.30 EUR -3.20 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,861.06 USD 63.52 USD 0.24 %
News | Analysen

BOISE (dpa-AFX) - Der KI-Boom mit steigenden Verkaufspreisen treibt die Geschäfte des US-Speicherchipherstellers Micron (Micron Technology) unerwartet kräftig an. Der bereinigte Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal bei 60 bis 63 Milliarden US-Dollar (bis 55,5 Mrd Euro) liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss in Boise (Idaho) mit. Das wären bis zu rund 16 Prozent mehr als im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres. Analysten rechneten bisher lediglich mit knapp 57 Milliarden Dollar. Auch der angepeilte bereinigte Gewinn je Aktie liegt höher als erwartet. Die in diesem Jahr bereits sehr stark gelaufene Micron-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag etwas zu.

Werbung

Das Papier gewann zuletzt gut ein Prozent zum Vortagesschluss auf 1.076 Dollar. In diesem Jahr hat der Kurs sich bereits fast vervierfacht. Das Rekordhoch von 1.255 Dollar aus dem Juni ist aber aktuell noch etwas entfernt.

Auch andere KI-Profiteure konnten vom Optimismus von Micron zehren, insbesondere Chipwerte, darunter die deutschen Werte Infineon, Aixtron (AIXTRON SE), Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)), JENOPTIK, PVA TePla und der Waferhersteller Siltronic. In Asien gewannen die japanische und die südkoreanische Börse kräftig. Für die techlastige US-Börse Nasdaq zeichnete sich ein Rekordniveau ab. Micron gilt als größter US-Speicherchiphersteller mit seinem Ausblick als ein Gradmesser für die weiteren Aussichten des KI-getriebenen Branchenbooms.

Der rasante KI-Ausbau von Rechenzentren hat zu einer starken Nachfrage nach IT-Hardware geführt. Besonders Speicherchips sind in den vergangenen Quartalen deutlich im Preis nach oben gesprungen. Davon profitieren große Hersteller wie Micron, Samsung Electronics und SK hynix. Micron steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal, das am 3. September endete, um knapp 31 Prozent gegenüber dem Vorquartal - und im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum auf fast das Fünffache. Der Gewinn lag mit 37,7 Milliarden Dollar rund zwölfmal so hoch wie ein Jahr zuvor.

Werbung

Im laufenden Quartal will Micron-Chef Sanjay Mehrotra den um Sonderposten bereinigten Gewinn je Aktie auf 37,15 bis 39,15 Dollar hochtreiben. Hier hatten Experten zuletzt gut 36,02 Dollar auf dem Zettel - nach 33,42 Dollar im vergangenen Quartal.

Die Bruttomarge - ein Maß für die Profitabilität der Herstellung von Produkten vor Verwaltungs- und Vertriebskosten - dürfte im neuen Dreimonatszeitraum allerdings etwas sinken. Von hohen 87 Prozent dürfte sie auf 86,3 Prozent zurückgehen. Finanzchef Mark Murphy begründete das in einem Analystencall vor allem mit höheren Mitarbeitervergütungen./men/he/stw/mis

Aktuelle Micron Technology Aktie News

Werbung

Micron Technology Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.