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ROUNDUP: Micron wächst weiter Rasant - hohe Investitionen drücken auf Kurs

18.03.26 22:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
399,50 EUR 0,40 EUR 0,10%
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BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchipspezialist Micron (Micron Technology) profitiert weiter vom KI-Boom und der hohen Nachfrage nach Halbleitern. Dank der deswegen steigenden Preise für Speicherchips rechnet der Konzern im laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erneut mit kräftigen Zuwächsen. Die hohe Nachfrage erfordert aber auch steigende Ausgaben für den Ausbau der Produktionsanlagen. Dies belastete die zuletzt hervorragend gelaufene Aktie nachbörslich.

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So will der Konzern in dem bis August laufenden Geschäftsjahr mehr als 25 Milliarden investieren. Das ist etwas mehr, als Analysten bislang erwartet hatten. Im kommenden Geschäftsjahr will Micron noch mal zehn Milliarden draufpacken. Beim Umsatz rechnet Micron-Chef Sanjay Mehrotra mit einem Anstieg auf rund 33,5 Milliarden Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 19,15 Dollar steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Boise mitteilte.

Im zweiten Quartal setzte der Konzern knapp 24 Milliarden Dollar (knapp 21 Mrd Euro) um. Der Gewinn lag bei rund 14 Milliarden Dollar oder 12,20 Dollar. Beide Werte lagen deutlich über denjenigen des Vorquartals. Zudem schnitt der Konzern besser ab, als Experten erwartet hatten. Außerdem liegen die Ziele für das dritte Quartal deutlich über den Analysten-Erwartungen.

Die in den vergangenen Wochen und Monaten hervorragend gelaufene Aktie gab nachbörslich rund drei Prozent nach. Das Papier zog allerdings alleine in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent an; in den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert um 350 Prozent auf rund 520 Milliarden Dollar an./zb/err

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DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
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26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

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