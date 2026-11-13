DAX 26.747 -0,1%ESt50 6.388 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,20 -2,7%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.491 -3,1%Euro 1,1053 -0,0%Öl 96,1 +0,3%Gold 3.884 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP: Microsoft meldet Fortschritte beim Kampf gegen Störungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
467.15 EUR -4.90 EUR -1.04 %
Charts | News | Analysen

REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft hat nach eigenem Bekunden weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Für Teile der betroffenen Infrastruktur wurden bereits Maßnahmen abgeschlossen, und der Datenverkehr wird schrittweise wieder aufgenommen, wie der Softwarekonzern auf der Plattform X mitteilte. In zentralen Bereichen - etwa beim Zugriff auf Postfächer und bei der Verarbeitung von E-Mails, die zuvor verzögert war - seien Verbesserungen zu verzeichnen. Es könne vereinzelt aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

Werbung

Der Fokus liege nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um eine durchgehend zuverlässige Leistung zu gewährleisten, hieß es weiter. Für Anwender gebe es ein ausführlicheres Software-Update.

Die Mitteilung deckt sich mit der Wahrnehmung von Anwendern der Programme. So war zunächst der Dienst Teams größtenteils wieder nutzbar, am frühen Nachmittag deutscher Zeit wurden auch deutliche Verbesserungen beim E-Mail-Dienst Outlook beobachtet.

Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hatte weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.

Werbung

Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle./so/DP/mis

Aktuelle Microsoft Aktie News

Werbung

Microsoft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Microsoft Outperform Bernstein Research
02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Microsoft Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.