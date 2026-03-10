DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -1,2%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.878 -0,5%Euro1,1637 +0,3%Öl88,07 -3,6%Gold5.205 +0,3%
ROUNDUP: Minen in der Straße von Hormus? Trump droht dem Iran

11.03.26 05:59 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Berichten über in der Straße von Hormus vom Iran verlegte Minen hat US-Präsident Donald Trump Teheran mit Vergeltung gedroht. "Sollten aus irgendeinem Grund Minen ausgelegt worden sein und diese nicht unverzüglich entfernt werden, wird dies für den Iran militärische Konsequenzen in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß haben", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Etwas später teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit, US-Streitkräfte hätten mehrere iranische Marineschiffe, darunter 16 sogenannte Minenleger, in der Nähe der Straße von Hormus zerstört.

Laut CNN hatte der Iran in den vergangenen Tagen rund ein Dutzend Minen in der für die Schifffahrt wichtigen Meeresenge platziert. Der Sender stützt sich dabei auf Aussagen von ungenannten Quellen. Eine der Personen sagte demnach, der Iran verfüge noch immer über das Gros seiner kleinen Boote und Minenleger. Die Streitkräfte könnten demnach Hunderte von Minen in der Wasserstraße verlegen. Der Sender CBS berichtete über entsprechende Pläne des Irans.

Die etwa 55 Kilometer breite Straße von Hormus zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Experten gingen bereits vor Kriegsbeginn davon aus, dass Irans Seestreitkräfte die Straße blockieren oder verminen könnten./jcf/DP/zb