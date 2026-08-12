ROUNDUP: Minister Bilger für Ausbau von Wasserstraßen

12.08.26 13:40 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger wirbt angesichts des Niedrigwassers in Flüssen auch für einen weiteren Ausbau von Wasserstraßen. "Wenn wir wollen, dass Güter verlagert werden von der Straße auf die Wasserstraße, dann muss Vertrauen in die Binnenschifffahrt bestehen", sagte der CDU-Politiker im "Frühstart" von RTL/ntv. "Deswegen können wir es uns nicht erlauben, regelmäßig mit so gravierenden Niedrigwasserproblemen konfrontiert zu sein." Zur Klimaanpassung gehöre an einigen Stellen ein Ausbau der Wasserstraße dazu. Auf ökologischen Ausgleich werde man sehr achten.

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Bilger sagte: "Auch in der Vergangenheit gab es oft Niedrigwassersituationen, aber dass es so früh und so massiv kommt, ist schon ungewöhnlich, sicherlich auch infolge des Klimawandels." Es gebe viele gute Beispiele, den Ausbau der Wasserstraße und den ökologischen Aspekt in Einklang zu bringen. Er werbe um Unterstützung für die Wasserstraße "als den umweltfreundlichsten Verkehrsträger, den wir haben". Er werde darüber auch mit Umweltverbänden sprechen, sagte der Minister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bundesumweltminister Carsten Schneider mahnte weiterreichende Maßnahmen an. "Eine reine Vertiefung von Flüssen kann keine Antwort sein, sondern es braucht einen stärkeren Umbau unserer Flüsse oder wieder Rückbau - weg von Kanälen hin zu natürlichen Flüssen mit mäandernden Flussarmen, mit Flussauenlandschaften, die das Wasser in der Fläche halten", erklärte der SPD-Politiker. Auf die Frage, was unmittelbar getan werden könne für die Schifffahrt, sagte Schneider: "Kurzfristig können Sie da nicht viel machen, weil es fehlt das Wasser."

Schneider sagte, er sei sich mit Bilger einig, dass es auch um Fragen des Wasserhaushalts und der Flussrenaturierung gehen müsse. "Wir sind von einem wasserreichen Land auf dem Weg in ein Land, das mit Wasser als kostbarem Gut sparsamer umgehen muss."/sam/DP/jha