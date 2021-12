ROUNDUP: Ministerpräsidenten fordern Maßnahmen gegen Corona-Hetze im Netz

GO

Heute im Fokus

DAX beendet Handel rot -- US-Techtitel unter Druck -- Diess bleibt VW-Chef -- BASF ordnet weltweite Forschungsaktivitäten neu -- BioNTech, L'Oréal, Deutsche Börse, Evergrande, Kaisa im Fokus

Aareal Bank-Aktionäre wählen drei Aufsichtsräte ab - Ersatzkandidaten scheitern. Wegweisende Entscheidung im Glyphosat-Streit von Bayer steht an. UniCredit peilt deutliches Gewinnplus an. Mercedes-Benz ermöglicht hochautomatisiertes Fahren in Luxuslimousine. RWE und Kawasaki planen wasserstoffbetriebene Gasturbine. Vivendi übernimmt Lagardere-Anteil von Investor Amber Capital.