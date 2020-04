ROUNDUP: Ministerpräsidentin Schwesig fordert einheitliche Maskenregelungen

BERLIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich für ein deutschlandweit gemeinsames Vorgehen bei der Maskenpflicht ausgesprochen. "Es wäre gut, wenn wir die Maskenpflicht in allen Bundesländern einheitlich regeln", sagte die SPD-Politikerin "Bild" am Mittwoch. "Ich verstehe die Skepsis im Kanzleramt nicht", sagte Schwesig weiter. "Der Mundschutz ist eine kleine Einschränkung für mehr Freiheit."

Nach Darstellung der "Bild"-Zeitung hatte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) dem Mund-Nasen-Schutz zuvor keinen wesentlichen Einfluss auf das Infektionsgeschehen zugesprochen. Später zitierte die Zeitung Braun mit den Worten, er habe lediglich darauf hinweisen wollen, dass es "angesichts der vielen Länder, die bereits die Einführung einer Maskenpflicht angekündigt oder beschlossen haben, keinen Einfluss mehr auf das Infektionsgeschehen habe, ob dazu noch ein gemeinsamer Beschluss gefasst werde".

Am Mittwoch kündigte auch Bremen als letztes Bundesland eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an. Die genauen Regelungen sind aber in den einzelnen Ländern teilweise unterschiedlich./haw/bk/DP/jha