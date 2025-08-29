DAX24.085 +0,2%ESt505.407 +0,3%Top 10 Crypto16,11 +0,7%Dow45.512 -0,1%Nas21.656 +0,3%Bitcoin96.938 +1,5%Euro1,1661 +0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.405 +0,2%
ROUNDUP/Moskau: Ukrainisches Kriegsschiff durch Seedrohne versenkt

28.08.25 14:42 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben ein ukrainisches Aufklärungsschiff mit einer Seedrohne im Donaudelta versenkt. Getroffen worden sei das Schiff "Simferopol", teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Es wäre der erste Einsatz einer Seedrohne durch Russland. Später bestätigte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletentschuk, zumindest den Treffer am Schiff.

Es habe einen Toten und mehrere Verletzte durch den Angriff gegeben, sagte er. Der Großteil der Mannschaft sei aber in Sicherheit. "Die Suche nach mehreren Matrosen wird fortgesetzt", sagte er. Die Folgen der Attacke würden derzeit beseitigt, sagte er.

Bei der "Simferopol" handelt es sich offen zugänglichen Informationen nach um ein in der Erprobungsphase befindliches mittelgroßes Aufklärungsschiff. Die ukrainische Marine wurde nach der russischen Annexion der Krim und zu Beginn der seit dreieinhalb Jahren laufenden Invasion weitgehend zerstört./bal/DP/stw