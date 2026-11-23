AUSTIN/SANTA CLARA (dpa-AFX) - Es ist ein Deal zwischen zwei Schwergewichten der Cybersicherheitsbranche: Der US-Konzern CrowdStrike übernimmt den Wettbewerber Zscaler. In der vereinbarten reinen Aktientransaktion werde Zscaler mit 43,9 Milliarden Dollar (40 Mrd Euro) bewertet, teilten die Unternehmen am Montag mit. Für jede Zscaler-Aktie sollen die Aktionäre 1,135 CrowdStrike-Aktien erhalten. An der Börse fielen die Reaktionen unterschiedlich aus.

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Die Titel von Crowdstrike gaben vorbörslich 8 Prozent nach. Die Anleger von Zscaler griffen hingegen zu, die Aktie sprang im vorbörslichen US-Handel 12 Prozent nach oben. Sie hatte am Freitag im New Yorker Haupthandel bei 194,82 Dollar geschlossen, womit Zscaler einen Börsenwert von 31,8 Milliarden Dollar hatte.

Die Transaktion unterstreicht den seit geraumer Zeit vorherrschenden Trend hin zu einer Konsolidierung in der Branche. Dieser wurde noch beschleunigt durch wachsende Befürchtungen vor Cyberangriffen durch Künstliche Intelligenz (KI)

sowie Sicherheitsbedenken hinsichtlich zunehmend autonomer, agentenbasierter KI-Systeme.

Den Angaben zufolge soll nach dem Zusammenschluss von Crowdstrike und Zscaler ein jährlich wiederkehrender Umsatz von mehr als 10 Milliarden Dollar erreicht werden. Außerdem verspricht sich Crowdstrike von dem Zukauf eine Verbesserung der Marge. So soll 18 bis 24 Monate nach Abschluss der Transaktion jährlich eine halbe Milliarde Dollar gespart werden, etwa durch die Zusammenlegung von Rechenzentrumsinfrastruktur. Auch ohne Berücksichtigung der Synergien soll sich der Zufluss freier Barmittel je Aktie deutlich steigern. Der Deal soll im zweiten Geschäftshalbjahr 2028 abgeschlossen sein, abhängig von der Zustimmung der Aktionäre und der Behörden.

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Ebenfalls am Montag legte Crowdstrike zudem Zahlen für das abgelaufene dritte Geschäftsquartal vor. Demnach stiegen die Erlöse um 28 Prozent auf 1,58 Milliarden Dollar und damit stärker als von Analysten erwartet. Den im Tagesgeschäft anfallenden operativen Verlust konnte Crowdstrike deutlich eindämmen: von minus 62,2 auf nun 0,8 Millionen Dollar. Auf die Aktionäre entfiel nun ein Gewinn von 24,9 Millionen Dollar, nach einem Verlust von 26,8 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

Das dritte Quartal sei das beste der Firmengeschichte gewesen, sagte Chef George Kurtz laut Mitteilung. Finanzchef Burt Podbere sprach zudem von einer Rekord-Auftragslage zu Beginn des laufenden vierten Quartals, was ihn dazu veranlasste, die Wachstumsziele nach oben zu setzen. So erwartet das Management im Gesamtjahr nun einen Umsatz von rund 6,08 Milliarden Dollar und damit etwas mehr als zuvor./lew/nas/stk