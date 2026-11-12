ROUNDUP: Munich Re hält Kurs auf mehr Gewinn - Aktie legt zu

12.11.26 13:40 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zerstörungen durch Naturkatastrophen haben beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) im Sommer am Gewinn gezehrt. Dennoch blieben die versicherten Großschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in München mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet Vorstandschef Christoph Jurecka weiterhin mit einem Gewinn von 6,6 Milliarden Euro - obwohl nach den ersten neun Monaten schon fast 5,7 Milliarden zu Buche stehen.

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An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen, obwohl der Rückversicherer den Quartalsgewinn und die erhöhte Jahresprognose schon Ende Oktober bekannt gegeben hatte. Die Munich-Re-Aktie gewann zuletzt rund 2,3 Prozent auf 582,60 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Dax. Zugleich wurde das Papier rund drei Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel. Das Jahreshoch von gut 600 Euro von Anfang November ist aber immer noch ein Stück entfernt.

In den Monaten Juli bis September verdiente die Munich Re mit 1,7 Milliarden Euro rund 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damals hatte der Konzern von ungewöhnlich geringen Großschäden profitiert. Nicht nur die Rückversicherungssparte, sondern auch die Erstversicherungstochter Ergo warf diesmal weniger ab, nachdem sie ein Jahr zuvor von positiven Sondereffekten profitiert hatte.

Trotz des Gewinnrückgangs hatte Jurecka sein Gewinnziel für 2026 Ende Oktober von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro nach oben gesetzt. Damit würde die Munich Re eine halbe Milliarde mehr verdienen als im Vorjahr, obwohl die Preise für Rückversicherungsschutz zwischenzeitlich weiter gesunken sind. Deshalb hatte der Vorstand im Sommer sogar seine Prognose für den Versicherungsumsatz auf 62 Milliarden Euro gesenkt.

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Sein Gewinnziel für 2027 will der Vorstand am 10. Dezember veröffentlichen. Längst zeichnet sich ab, dass das Preisniveau in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung weiter sinken wird. Nach einem Tiefpunkt im Jahr 2017 waren die Preise für Rückversicherungsschutz zunächst langsam gestiegen, bevor sie 2023 kräftig in die Höhe sprangen. 2025 setzte schließlich wieder ein Preisrückgang ein, der sich 2026 verstärkte, wie aus Zahlen des Maklers Guy Carpenter zur Katastrophen-Rückversicherung hervorgeht./stw/mne/stk