DAX23.787 +0,2%Est505.790 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 -3,3%Nas22.480 +0,5%Bitcoin63.183 -1,5%Euro1,1530 -0,1%Öl105,3 +1,7%Gold4.899 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX stabil -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA, Commerzbank, NEL im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Tochtergesellschaft erhält Stromlizenz in Großbritannien Tesla-Aktie im Blick: Tochtergesellschaft erhält Stromlizenz in Großbritannien
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

ROUNDUP/Nach Gewinnwarnung: Thyssenkrupp Nucera optimistischer für Neugeschäft

18.03.26 11:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,33 EUR 0,33 EUR 4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
8,29 EUR 0,29 EUR 3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist thyssenkrupp nucera hat nach seiner Gewinnwarnung am Vortag auch gute Neuigkeiten: Die Dortmunder sind mit Blick auf den Auftragseingang im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 nun positiver gestimmt. Hintergrund der neuen Prognose ist vor allem ein Auftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve, wie das zum Industriekonzern thyssenkrupp zugehörige Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Wer­bung

An der Börse nahm die Nachricht zumindest etwas Druck aus dem Kessel, nachdem das Papier wegen der gekappten Gewinnprognose zunächst deutlich nachgegeben hatte. Gute Nachrichten zum Auftragseingang seien von der Gewinnwarnung überschattet worden, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. Die Nucera-Aktien verloren zur Wochenmitte zunächst fast elf Prozent, womit sie auf das niedrigste Niveau seit Anfang Dezember abgerutscht waren. Danach reduzierte sich das Minus deutlich auf zuletzt rund drei Prozent bei 8,28 Euro.

Im Juli 2023 hatte Thyssenkrupp seine Wasserstofftochter allerdings noch zum Ausgabepreis von 20 Euro an die Börse gebracht. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat der Kurs fast ein Viertel an Wert eingebüßt. Anders als für Nucera ging es für die Thyssen-Aktien am Mittwochvormittag um gut zwei Prozent nach oben.

Wie Nucera am Morgen mitteilte, soll im noch bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2025/26 der Auftragseingang von im Vorjahr 348 Millionen Euro auf 550 bis 850 Millionen steigen. Bislang war das Management um Vorstandschef Werner Ponikwar von 350 bis 900 Millionen ausgegangen.

Wer­bung

Der für die Erhöhung der Prognose vor allem ausschlaggebende Auftrag aus Spanien habe dabei ein Volumen im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, hieß es, wobei der Auftragseingang im Verlauf des zweiten Geschäftshalbjahres 2025/26 gebucht werden soll. Thyssenkrupp Nucera soll für das Energieunternehmen Moeve Elektrolyseure mit einer Kapazität von 300 Megawatt (MW) für eine Wasserstoffanlage in Andalusien liefern. Diese soll künftig auf eine Produktionskapazität von rund 45.000 Tonnen grünem Wasserstoff jährlich kommen.

Nachdem Moeve die finale Investitionsentscheidung den Angaben zufolge Anfang März getroffen hatte, war nun ein entsprechender Auftrag zur Planung, Beschaffung, Fertigung und Lieferung an Thyssenkrupp Nucera vergeben worden. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet Nucera eigenen Angaben zufolge aus diesem Projekt nur geringe Effekte auf die Umsatzentwicklung; die Umsatzrealisierung werde mehrheitlich ins Geschäftsjahr 2026/27 fallen.

Die neue Konzernprognose zum Neugeschäft spiegele darüber hinaus einen bereits im Dezember 2025 unterzeichneten Großauftrag für eine Chlor-Alkali-Anlage im Nahen Osten wider, hieß es weiter. Dieser umfasse ein Auftragsvolumen im hohen zweistelligen Millionenbereich, welches bereits im zweiten Quartal 2025/26 gebucht worden sei.

Wer­bung

Nucera hatte am Vorabend wegen eines geplatzten Projekts und teurer Nachbesserungen seine Jahresziele gekappt. Das Unternehmen peilt für das Geschäftsjahr lediglich noch 450 bis 550 Millionen Euro Umsatz an, statt der bisher anvisierten 500 bis 600 Millionen. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird jetzt ein Verlust in Höhe von 30 bis 80 Millionen Euro erwartet. Bisher hatte das Management noch ein Ergebnis zwischen null und minus 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Als Ursachen nannte Thyssenkrupp Nucera insbesondere unerwartet hohe Aufwendungen in der Sparte für grünen Wasserstoff./tav/lew/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen