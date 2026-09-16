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ROUNDUP/Nach Streit: Frasers-CEO Murray wird Aufsichtsratschef bei Hugo Boss

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METZINGEN (dpa-AFX) - Trotz der gescheiterten Übernahme von HUGO BOSS vergrößert der britische Großaktionär Frasers seinen Einfluss beim deutschen Modeunternehmen: Frasers-Chef Michael Murray wird nun bei den Schwaben den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Das Gremium habe ihn zu seinem neuen Chef bestellt, teilte Hugo Boss am Mittwoch im baden-württembergischen Metzingen mit.

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An der Börse sorgten die Nachrichten zunächst nicht für größere Kursausschläge. Die im MDAX gelistete Aktie notierte zuletzt unverändert auf dem Vortagesniveau bei gut 38 Euro. Vorangegangen ist allerdings ein kontinuierlicher Kursrückschlag, nachdem die Aktie noch Anfang September ein Hoch seit Juni markiert hatte. Da hatte die Frasers Group zuvor mitgeteilt, ihren Anteil an Hugo Boss auf mindestens 50 Prozent ausbauen zu wollen. Die Übernahme war zwar knapp gescheitert, allerdings hielten die Briten zuletzt fast 48 Prozent an dem Modehaus.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass der Konzern nun entsprechend der neuen Machtverhältnisse sein Mitspracherecht ausbaut. Auch dass Frasers-Lenker Murray, der bereits seit Mai 2025 Aufsichtsratsmitglied bei Hugo Boss ist, jetzt dessen Spitzenposten besetzt, kommt nicht ganz überraschend. In dieser Woche hatte es bereits entsprechende Pressespekulationen gegeben. Zugleich gingen Gerüchte um, Murray könnte selbst sogar den Vorstandsposten bei Hugo Boss übernehmen.

Dem Personalwechsel im Aufsichtsrat vorangegangen war ein Streit mit dessen früherem Chef Stephan Sturm und der Frasers Group: Sturm hatte nach der gescheiterten Übernahme durch den britischen Konzern zu Wochenbeginn verkündet, sein Mandat niederzulegen und aus dem Gremium auszuscheiden. Wie bereits bekannt, soll für ihn als Nachfolger im Aufsichtsrat der Wirtschaftsprüfer Robert Palmer gerichtlich bestellt werden.

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Das Verhältnis zwischen Großaktionär und Unternehmensführung war dabei schon länger angespannt: Frasers hatte Sturm im Dezember etwa das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung.

Sturm war seit Mai 2025 Mitglied und Chef des Aufsichtsrats von Hugo Boss gewesen. Zuvor hatte er bis September 2022 den DAX-Konzern Fresenius (Fresenius SECo) als Vorstandschef gelenkt. Aktuell sitzt der ehemalige Investmentbanker und McKinsey-Berater noch in anderen Aufsichtsräten, so etwa bei Knorr-Bremse als stellvertretender Aufsichtsratschef.

Die Frasers Group gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley, dessen Schwiegersohn ihr Chef Michael Murray ist. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Darüber hinaus hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop ASOS./tav/men/stk

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Datum Rating Analyst
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.

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