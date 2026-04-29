DAX23.955 -0,3%Est505.816 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 -4,1%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.796 -0,1%Euro1,1664 -0,1%Öl123,7 +1,6%Gold4.553 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed und US-Techriesen im Blick: US-Börsen schließen uneins -- DAX letztlich tiefer -- Deutsche Bank mit Gewinnsprung -- adidas, TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: MasterCard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: MasterCard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Xpeng-Aktie: Markteinführung fliegender Autos für 2027 geplant Xpeng-Aktie: Markteinführung fliegender Autos für 2027 geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Nach US-Zinsentscheid Blicke auf EZB gerichtet

30.04.26 06:34 Uhr

WASHINGTON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) richtet sich der Blick heute auf die Europäische Zentralbank. Steigende Energiepreise infolge des Iran-Krieges könnten die Inflation weiter anheizen und damit die EZB zum Handeln zwingen.

Der EZB-Rat wird in der heutigen Sitzung nach überwiegender Einschätzung von Analysten noch keine Zinserhöhung beschließen. Stattdessen dürfte die Notenbank abwarten, bis mehr Daten zu den Kriegsfolgen vorliegen. Der für Sparer und Banken wichtige Einlagenzins dürfte bei 2,0 Prozent bleiben. Die Entscheidungen werden am Nachmittag (14.15 Uhr) bekanntgegeben.

An den Finanzmärkten war zuletzt die Erwartung gewachsen, dass die EZB im Jahresverlauf die Leitzinsen für den Euroraum erhöhen wird. Steigende Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. Höhere Zinsen würden Kredite verteuern, was die Nachfrage bremsen und die Inflation dämpfen kann. Zugleich besteht aber die Gefahr, dass Zinserhöhungen die Wirtschaft im Euroraum belasten, die wegen des Iran-Krieges ohnehin unter Druck steht.

Die Fed hatte sich am Mittwoch für die dritte Zinspause im laufenden Jahr entschieden. Elf der zwölf Mitglieder des Zentralbankrates stimmten für die Beibehaltung des Zinses bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Lediglich der Berater von US-Präsident Donald Trump, Stephen Miran, votierte wie bei den vorherigen Sitzungen für eine Senkung. Außergewöhnlich war, dass zudem drei Mitglieder sich gegen eine künftige Zinslockerung sträuben. Dies dürfte auch als demonstratives Zeichen gegen Trump gewertet werden, der seit Monaten auf Zinssenkungen pocht.

Die dritte Zinspause in diesem Jahr rückte angesichts einer Überraschung von Noch-Fed-Chef Jerome Powell in den Hintergrund: Dieser will auch nach dem planmäßigen Ende seiner Amtszeit Mitte Mai im Vorstand der US-Notenbank Federal Reserve bleiben.

Die Fed soll unabhängig von der Politik über den Leitzins entscheiden und damit einen Kompromiss zwischen Teuerungsrate und möglichst starker Vollbeschäftigung finden. Das Problem derzeit: Lockert die Fed das Zinsniveau, dürfte das die Inflation zusätzlich anheizen - das will sie vermeiden. Zuletzt erhöhte die Notenbank ihre Erwartungen an die Teuerungsrate von 2,4 auf nun 2,7 Prozent im laufenden Jahr. Sie liegt damit deutlich über ihrem eigenen Zwei-Prozent-Ziel.

2025 hatte die Fed aus Sorge um den Arbeitsmarkt den Leitzins dreimal um jeweils einen Schritt (25 Basispunkte) gesenkt. Bei ihren ersten beiden Sitzungen dieses Jahres legte sie dann Pausen ein. Angesichts der unsicheren Weltlage bei zeitgleich hoher Inflation rücken Zinssenkungen in weite Ferne./ngu/DP/zb