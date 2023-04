ROUNDUP: Nachfrage nach teuren Brillen treibt EssilorLuxottica weiter an

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Eine trotz gestiegener Lebenshaltungskosten weiterhin rege Nachfrage hat den Brillenkonzern EssilorLuxottica im ersten Quartal angetrieben. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 6,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Vorabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 5,9 Milliarden Euro gerechnet. In Asien und Lateinamerika fiel das Wachstum prozentual zweistellig aus, in Nordamerika und Europa lag es im hohen einstelligen Bereich. Die Produktgruppen Brillengestelle, Gläser und Kontaktlinsen wuchsen den Angaben zufolge in ähnlichem Tempo. Die Aktie legte am Freitag zu.

Mit einem Plus von zuletzt über fünf Prozent führte das Papier den Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) an. Gleich mehrere Analysten hoben am Freitag als Reaktion auf die Neuigkeiten zudem ihre Kursziele für EssilorLuxottica an. Jefferies-Analyst James Grzinic vermutet, dass die gute Umsatzentwicklung wohl auch dank einer Erholung der Preise geglückt sei.

Unternehmenschef Francesco Milleri sprach von einem weiteren starken Quartal, zu dem alle Regionen und Vertriebskanäle beigetragen hätten. Die Analysten vom Investmenthaus Stifel lobten insbesondere das siebenprozentige Umsatzwachstum in Nordamerika, die Region mache fast die Hälfte des Konzernumsatzes aus. In den übrigen Regionen fiel das Wachstum sogar noch stärker aus. Auch im Vergleich zum Schlussquartal 2022 konnten die Umsätze gesteigert werden. Bei den Geschäftsbereichen entwickelte sich der Direktvertrieb besser als die Zusammenarbeit mit externen Augenoptikern und Großhändlern.

Zu EssilorLuxottica gehören unter anderem die Optikerketten Apollo und Sunglass Hut sowie die Brillenmarken Oakley und Ray-Ban . Das Unternehmen fertigt aber auch Brillen für Luxusmarken wie Dolce & Gabbana, Chanel und Armani. Essilorluxottica gab keine weiteren Ergebniskennziffern bekannt. RBC-Analyst Piral Dadhania zufolge bleibt der Margenausblick des Konzerns durchwachsen./men/lew/men/mis