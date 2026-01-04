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ROUNDUP: Nato fängt erneut Rakete aus dem Iran in der Türkei ab

30.03.26 18:19 Uhr

ANKARA (dpa-AFX) - In der Türkei ist erneut ein aus dem Iran abgefeuertes Geschoss von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden. Es habe sich um eine ballistische Rakete gehandelt, teilte die Sprecherin des Verteidigungsbündnisses, Allison Hart, auf X mit.

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Vom türkischen Verteidigungsministerium hieß es, alle notwendigen Maßnahmen würden entschlossen und ohne zu zögern gegen jede Bedrohung des Staatsgebiets und des Luftraums des Landes ergriffen. Wo genau die Rakete abgefangen wurde, teilte das Ministerium nicht mit.

Es war bereits der vierte Vorfall dieser Art in den vergangenen Wochen. Zuletzt war eine ballistische Rakete in den türkischen Luftraum eingedrungen und zerstört worden. Die iranische Führung dementierte bisher stets, die Türkei beschossen zu haben.

Die Türkei verhält sich im Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran neutral und hat sich lange um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht. Das Land verstärkte zuletzt die Flugabwehr. Im Rahmen der Maßnahmen der Nato werde ein Patriot-Raketenabwehrsystem in der osttürkischen Provinz Malatya für den Einsatz vorbereitet./mee/DP/zb