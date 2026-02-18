DAX25.068 -0,8%Est506.054 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1791 ±0,0%Öl71,24 +1,3%Gold4.992 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Nestlé schrumpft und fokussiert sich stärker auf Kernmarken

19.02.26 10:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
80,22 CHF 1,82 CHF 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut nach einem Gewinnrückgang sein Geschäft um. Künftig wollen sich die Schweizer auf ihre stärksten Marken konzentrieren, die in den vier Kernbereichen Kaffee, Tierfutter, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks zusammengefasst werden. Die bisherigen Bereiche Ernährung und Gesundheit werden künftig zu einer Einheit, wie der Konzern am Donnerstag in Vevey mitteilte. Damit will der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil das Geschäft vereinfachen und Einsparungen erzielen. Vor Journalisten kündigte er auch höhere Markeninvestitionen und leistungsorientierte Anreize für die Belegschaft an.

Wer­bung

An der Börse kam die Jahresbilanz gut an, die Aktie legte zuletzt um gut 3 Prozent zu. Nestlé habe solide Zahlen vorgelegt, hieß es von den Bernstein-Analysten. Sie widersprächen den pessimistischen Prognosen der letzten Wochen.

Bei dem Umbau der Bereiche handele es sich nicht um einen umfassenden Umbau der Konzernorganisation, betonte Navratil. Die Maßnahmen sollten vor allem klarstellen, wo Nestlé investieren werde und welche Geschäfte Priorität hätten. Die Geschäftssteuerung erfolge weiterhin nach Regionen mit eigener Ergebnisverantwortung.

Parallel dazu will Nestlé sein Sortiment deutlich straffen und sich auf größere Kernmarken konzentrieren. Die Zahl der Marken soll von mehr als 400 im Jahr 2024 deutlich sinken, wie Navratil sagte. Gleichzeitig trennt sich der Konzern von Randgeschäften, etwa durch den geplanten Verkauf des Speiseeisgeschäfts und die Ausgliederung von Marken für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel im Massenmarkt. Der Verkauf des Wassergeschäfts soll voraussichtlich bis 2027 abgeschlossen werden.

Wer­bung

Neue Vergütungssysteme für das Management und die Mitarbeitenden sollen sicherstellen, dass Wachstum primär über Volumen statt über Preiserhöhungen erzielt wird. Details zum Anreizsystem nannte Navratil nicht.

Nestlé steht nach schwachen Geschäften unter Druck: Im vergangenen Jahr schrumpfte der Gewinn um 17 Prozent zum Vorjahr auf gut neun Milliarden Franken (rund 9,88 Mrd. Euro). Der Umsatz ging um zwei Prozent auf rund 89,5 Milliarden Franken zurück, aus eigener Kraft konnte der Konzern aber Zuwächse erzielen.

Dem Konzern macht die Inflation zu schaffen. Wie andere Konsumgüterhersteller hat Nestlé in den vergangenen Jahre die Preise erhöht, um gestiegene Rohstoffkosten an Kunden weiterzureichen. Doch wegen hoher Lebensmittelpreise setzen Verbraucher vermehrt auf günstige Eigenmarken oder kaufen beim Discounter.

Wer­bung

Navratil will zudem mehr Geld in Marketing und Innovationen stecken. Das Geld soll aus dem laufenden Sparprogramm kommen. Der Manager hatte kurz nach seinem Einstand im Oktober angekündigt, weltweit rund 16.000 Stellen binnen zwei Jahren abzubauen. Das sind fast 6 Prozent der weltweit knapp 280.000 Jobs. Wie viele Arbeitsplätze in Deutschland entfallen, steht noch nicht fest. Mit dem Stellenabbau sollen bis Ende 2027 insgesamt jährliche Einsparungen von rund einer Milliarde Franken erzielt werden. 20 Prozent davon seien bereits erreicht, hieß es nun.

Trotz des hohen Schuldenbergs hält der Konzern an seiner Dividendenpolitik fest: Die Auszahlung steigt zum 30. Mal in Folge, und zwar auf 3,10 Franken je Aktie nach 3,05 Franken im Jahr davor.

Derweil dürfte nach Konzernangaben der Rückruf verunreinigter Babynahrung das Wachstum von Nestlé 2026 um 20 Basispunkte bremsen. Bereits 2025 seien beim Nahrungsmittelhersteller im Zusammenhang mit dem Rückruf Kosten von insgesamt 185 Millionen Franken für Produktrückgaben und Bestandsabschreibungen angefallen, hieß es. Chef Navratil glaubt jedoch nicht an einen langfristigen Schaden für das Unternehmen, wie er betonte.

Nestlé hat turbulente Zeiten hinter sich. Im vergangenen September entließ der Konzern den damaligen Vorstandschef Laurent Freixe, der eine Liebesbeziehung zu einer ihm unterstellten Managerin hatte. Es war bereits der zweite Chefwechsel in einem Jahr./to/tt/uh/AWP/tav/als/DP/tav/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
11:56Nestlé NeutralUBS AG
10:16Nestlé Equal WeightBarclays Capital
10:11Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
10:01Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11:56Nestlé NeutralUBS AG
10:16Nestlé Equal WeightBarclays Capital
10:11Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
10:01Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen