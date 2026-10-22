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ROUNDUP: Nestle gewinnt beim Wachstum an Tempo - Prognose bleibt aber

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Nestlé SA (Nestle)
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VEVEY (dpa-AFX) - Nestlé hat im dritten Quartal 2026 an Dynamik gewonnen. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern wuchs organisch um 4,0 Prozent nach 3,7 Prozent im Vorquartal. Vor allem die deutlich höheren Absatzmengen trieben das Wachstum an. Der Umsatz des Herstellers von Nespresso-Kaffee, Kitkat-Schokoriegeln und Purina-Tierfutter blieb in den ersten neun Monaten mit 65,87 Milliarden Schweizer Franken praktisch auf Vorjahresniveau. Organisch wuchs Nestlé in diesem Zeitraum um 3,7 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

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An den Zielen fürs Gesamtjahr hält das Management fest. Mit Blick auf eine mögliche Erhöhung äußerte sich der Nahrungsmittelkonzern zurückhaltend. Die starke Wachstumsrate etwa bei Lebensmitteln und Snacks lasse sich nicht einfach so fortschreiben, sagte Finanzchefin Anna Manz in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Donnerstag.

So hätten bei Lebensmitteln und Snacks mit Marken wie Maggi und Kitkat vorgezogene Weihnachtsbestellungen geholfen, erklärte Manz. Auf Konzernebene seien diese positiven Effekte durch gegenläufige Bestellverschiebungen im Ernährungsgeschäft aber ungefähr ausgeglichen worden.

Ob Nestlé nach dem starken dritten Quartal nun am oberen Ende seiner Jahresprognose von 3 bis 4 Prozent organischem Wachstum landen dürfte, ließ Manz auf Nachfrage offen. Das dritte Quartal habe eine sehr gute Dynamik gezeigt und die eingeleiteten Maßnahmen zeigten Wirkung, sagte sie in der Telefonkonferenz.

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Bei der verkauften Produktmenge legte Nestlé im dritten Quartal deutlich zu. Das sogenannte interne Realwachstum (RIG) erreichte 2,8 Prozent, wie Nestlé weiter mitteilte. Im zweiten Quartal hatte es bei 1,8 Prozent gelegen, nach 1,2 Prozent im ersten Quartal. Die Preiserhöhungen trugen im dritten Quartal noch 1,1 Prozentpunkte zum organischen Wachstum bei.

Mit den Zahlen übertraf Nestlé die Erwartungen der Analysten deutlich. Diese hatten für das dritte Quartal im Schnitt ein organisches Wachstum von nur 3,5 Prozent und ein Mengenwachstum von 1,7 Prozent erwartet. Die Aktien legten um die Mittagszeit knapp 1,5 Prozent zu. Die Experten von Bernstein werteten die Zahlen zum dritten Quartal als "weiteren wichtigen Schritt bei der operativen Trendwende".

Für Schwung sorgten vor allem eine Erholung im Tierfuttergeschäft, eine gute Entwicklung bei Nahrungsmitteln und Snacks wie Maggi-Würze und Kitkat sowie das Wassergeschäft, das vom heißen Sommer profitierte. Dabei war das Mengenwachstum breit abgestützt: In sämtlichen Weltregionen und global geführten Geschäftsbereichen legten die Absatzmengen zu.

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Die Entwicklung der Absatzmengen gilt als wichtiger Gradmesser für die operative Erholung des Konzerns. Nach mehreren Jahren mit schwachem Wachstum, das vor allem von Preiserhöhungen getragen wurde, hat der seit gut einem Jahr amtierende Konzernchef Philipp Navratil nachhaltiges Mengenwachstum zur obersten Priorität erklärt.

Dazu will Navratil stärker in erfolgreiche Marken, Werbung und Innovationen investieren. Gleichzeitig soll der Konzern schlanker und schlagkräftiger werden und sich auf wachstums- und ertragsstarke Geschäfte konzentrieren.

Nestlé wird zudem sein Russlandgeschäft per Ende September 2026 aus der Konzernrechnung herausnehmen. Grund ist die Unterstellung der dortigen Gesellschaften unter eine vorübergehende externe Verwaltung durch die russischen Behörden. Die Folgen für das bereinigte Geschäftsergebnis 2026 sollen begrenzt bleiben./to/tt/AWP/stk

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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