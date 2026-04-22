DAX24.103 -0,4%Est505.874 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 -2,6%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.451 -0,6%Euro1,1692 -0,1%Öl102,3 +0,7%Gold4.730 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Tesla überrascht positiv -- Siemens Energy, LPKF, VW, ServiceNow, STMicroelectronics, Sk hynix, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon & Co, Honeywell. im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Scout24-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Scout24-Aktie
RTL-Aktie höher: EU-Kommission winkt Milliardenzukauf von Sky durch - Das sind die Pläne von RTL RTL-Aktie höher: EU-Kommission winkt Milliardenzukauf von Sky durch - Das sind die Pläne von RTL
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Nestle überrascht trotz Umsatzrückgang positiv - Aktie legt kräftig zu

23.04.26 12:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
80,11 CHF 4,57 CHF 6,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Wechselkurseffekte haben beim weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestle (Nestlé) im ersten Quartal für einen Umsatzrückgang gesorgt. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent auf 21,3 Milliarden Schweizer Franken (23,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das organische Wachstum betrug allerdings 3,5 Prozent und fiel damit besser aus als erwartet, auch wenn es sich im Vergleich zum Vorquartal abschwächte. Konzernchef Philipp Navratil bestätigte die Ziele für das Gesamtjahr. An der Börse kam das gut an.

Die Aktie legte am Mittag mehr als sechs Prozent zu. RBC-Analyst James Edwardes Jones sprach von einem beeindruckenden ersten Quartal. Es sei insbesondere erfreulich zu sehen, dass sich das Kaffeegeschäft nach dem Preisdruck des letzten Jahres wieder erhole. In diesem Bereich legte Nestle zum Jahresauftakt besonders stark zu, ebenfalls wie im Geschäft mit Snacks. Der Schweizer Konzern stellt etwa Nespresso-Kapseln und Kitkat-Schokoriegeln her.

Zugleich belastete im ersten Quartal ein im Januar eingeleiteter weltweiter Rückruf von Säuglingsnahrung, nachdem das Toxin Cereulid festgestellt wurde. Es war die größte Rückrufaktion in Nestles Firmengeschichte. Die Verfügbarkeit der Produkte sei nun wieder normal, hieß es am Donnerstag.

Die Kosten für Kundenrückerstattungen und Lieferengpässe im Zusammenhang mit dem Rückruf bezifferte Nestle im ersten Quartal auf 200 Millionen Franken. Die Hälfte davon aufgrund einer geringeren Kundennachfrage. Bis zum Jahresende erwartet der Konzern eine vollständige Erholung. Ob die Schweizer juristisch gegen den Zulieferer vorgehen wollen, der mutmaßlich für die kontaminierte Säuglingsnahrung verantwortlich ist, ist nach Aussage von Nestle-Chef Navratil noch offen.

Die Analysten vom US-Haus Bernstein Research merkten an: Rechne man die 0,9 Prozentpunkte Minus wegen der Babymilch-Geschichte dazu, hätte gar ein organisches Wachstum von 4,4 Prozent resultiert, was gegenüber den Quartalen davor eine weitere Beschleunigung wäre. "Der Navratil/Isla-Turnaround-Zug scheint an Fahrt zu gewinnen", wird gefolgert.

Navratil war im September an die Spitze von Nestle gerückt, nachdem sein Vorgänger Laurent Freixe nach nur einem Jahr im Amt abgesetzt wurde. Auch Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke trat zurück. Seine Stelle bekam Pablo Isla, der gemeinsam mit Chef Navratil momentan versucht, Nestle wieder auf Kurs zu bringen.

Das Ziel ist es dabei vor allem, sich auf die stärksten Marken zu konzentrieren, die in den vier Kernbereichen Kaffee, Tierfutter, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks zusammengefasst werden. Zudem muss die Wende in Nestles zweitgrößten Markt China gelingen, der zuletzt schrumpfte. Hier rechnet Navratil weiterhin ab der zweiten Jahreshälfte 2026 mit einer Verbesserung. Mit einem umfassenden Umbau soll das Geschäft dort wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren./lew/awp/nas/jha/

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
13:11Nestlé NeutralUBS AG
13:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
12:26Nestlé Market-PerformBernstein Research
11:56Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:31Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13:11Nestlé NeutralUBS AG
13:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
12:26Nestlé Market-PerformBernstein Research
11:56Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:31Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen