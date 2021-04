ROUNDUP: Nestle verhandelt über Kauf von US-Vitaminhersteller Bountiful

VEVEY (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will sich im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel mit einem milliardenschweren Zukauf verstärken. Es liefen Verhandlungen mit dem US-Vitaminherstellers Bountiful über eine Übernahme, teilte Nestle am Montag in Vevey mit. Am Freitagabend hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) über einen möglichen Kauf berichtet und unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen von einem möglichen Volumen im mittleren einstelligen Milliardenbereich geschrieben.

Der Deal könnte demnach bereits in dieser Woche unter Dach und Fach sein, hieß es weiter im "WSJ". Es sei aber nicht garantiert, dass es zu einer Einigung komme, warnten einige der informierten Personen. Bountiful habe einen Börsengang geplant und könne sich letztlich doch für diesen Weg entscheiden. Bountiful gehört mehrheitlich dem US-Finanzinvestor KKR./mk/uh/AWP/mis/eas